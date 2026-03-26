Mejores momentos | Programa 8
Así han reaccionado Joaquín, Susana y Salma a la canción sobre Japón de Daniela
La hija mayor de Joaquín y Susana ha vuelto a sorprender a su familia con un tema que relata las aventuras que han vivido en el país del sol naciente.
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Daniela ha querido tener un detalle con su familia durante su última cena en Japón. “No la he escuchado, he puesto todo lo que nos ha pasado y vamos a reaccionar todos a la canción” les ha avisado a Susana, Joaquín y Salma.
La joven ha dejado el móvil sobre la mesa y ha empezado a sonar la canción sobre la aventura de los Sánchez Saborido en Japón.
Tras escuchar la canción, Salma está emocionada con el tema de su hermana y Joaquín y Susana han aplaudido el nuevo tema que habla sobre su aventura en Japón
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