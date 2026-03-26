Así han reaccionado Joaquín, Susana y Salma a la canción sobre Japón de Daniela

Daniela ha querido tener un detalle con su familia durante su última cena en Japón. “No la he escuchado, he puesto todo lo que nos ha pasado y vamos a reaccionar todos a la canción” les ha avisado a Susana, Joaquín y Salma.

La joven ha dejado el móvil sobre la mesa y ha empezado a sonar la canción sobre la aventura de los Sánchez Saborido en Japón.

Tras escuchar la canción, Salma está emocionada con el tema de su hermana y Joaquín y Susana han aplaudido el nuevo tema que habla sobre su aventura en Japón