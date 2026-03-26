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Mejores momentos | Programa 8

Joaquín disfruta bailando ‘El anillo pa cuando’ en directo en el concierto de Jennifer López

El exfutbolista no ha podido contener la emoción al vivir en persona junto a su familia un concierto en directo de su artista favorita.

Joaquín disfruta bailando ‘El anillo pa cuando’ en directo en el concierto de Jennifer López

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Carmen Pardo
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Joaquín ha recibido una emotiva sorpresa de parte de su familia, poder asistir a un concierto de su artista favorita.

Las lágrimas de Joaquín al recibir el regalo de aniversario de Susana Saborido

Una de las canciones que Joaquín hizo viral con su baile ha sonado durante el concierto de Jennifer López en Barcelona.

Joaquín no ha dudado en poner toda su energía para bailar ‘El anillo pa cuando’ junto a Susana Saborido y sus hijas.

Saltando y desbordando alegría, Joaquín ha bailado el famosos tema junto a su hija Salma. Todo un espectáculo que les encantó a las dos jóvenes, “tenía la cara, es perfecta” han asegurado Salma y Daniela ante la figura de Jennifer López en el escenario.

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Joaquín ha disfrutado de un rato en la piscina junto a su hija pequeña y ha compartido confidencias sobre la vida con ella.

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