Joaquín disfruta bailando ‘El anillo pa cuando’ en directo en el concierto de Jennifer López

Joaquín ha recibido una emotiva sorpresa de parte de su familia, poder asistir a un concierto de su artista favorita.

Una de las canciones que Joaquín hizo viral con su baile ha sonado durante el concierto de Jennifer López en Barcelona.

Joaquín no ha dudado en poner toda su energía para bailar ‘El anillo pa cuando’ junto a Susana Saborido y sus hijas.

Saltando y desbordando alegría, Joaquín ha bailado el famosos tema junto a su hija Salma. Todo un espectáculo que les encantó a las dos jóvenes, “tenía la cara, es perfecta” han asegurado Salma y Daniela ante la figura de Jennifer López en el escenario.