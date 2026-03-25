El bonito consejo de Joaquín a Salma: “Saber pedir perdón te va a hacer mejor persona”

Mientras Susana Saborido y Daniela han disfrutado de un masaje, Joaquín y la pequeña Salma han compartido confidencias en la piscina.

El exfutbolista le ha querido explicar a su hija pequeña los motivos por los que a veces la regaña, “para que tu entiendas que hay cosas que no te hacen ningún bien”, le dice su padre.

Joaquín le da un consejo sobre la importancia de no quedarse nada dentro y lo bueno que es saber pedir perdón en la vida. “Eso te va a hacer mejor persona” le ha confesado el capitán a Salma.

Entre bromas, Joaquín le ha asegurado que sin que se entere su madre, la va a llevar a ella a disfrutar de un masaje.