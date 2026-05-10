"No se me va a olvidar en la vida": descubre todo lo que no se vio de la cuarta gala de Tu cara me suena

La cuarta gala de esta decimotercera edición de Tu cara me suena ha tenido de todo. Animales, reencuentros, reproches y hasta un final inesperado. J Kbello se convirtió en bicampeón, pero cedió su premio a Aníbal Gómez para acabar con su racha de mala suerte.

Entre actuación y actuación, los concursantes nos han ido contando, en exclusiva, como se sentían y Jesulín de Ubrique ha recalcado que esta actuación con ‘Señora vaca’ no se le va a olvidar en la vida: “A mí me ha encantado poderlo hacer”.

“Desde un principio sabía que con él iba a ser fácil”, nos contaba Lucas Curotto recalcando las buenas migas que había hecho con J Kbello. Ninguno de los dos mentía: la química entre ellos ha sido real. ¡Escucha todo lo que nos han contado los concursantes en exclusiva en el vídeo de arriba!