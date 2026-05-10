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"No se me va a olvidar en la vida": descubre todo lo que no se vio de la cuarta gala de Tu cara me suena

Al finalizar cada actuación y durante los parones, los concursantes nos han desvelado cómo se han sentido realmente.

"No se me va a olvidar en la vida": descubre todo lo que no se vio de la cuarta gala de Tu cara me suena

"No se me va a olvidar en la vida": descubre todo lo que no se vio de la cuarta gala de Tu cara me suena

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La cuarta gala de esta decimotercera edición de Tu cara me suena ha tenido de todo. Animales, reencuentros, reproches y hasta un final inesperado. J Kbello se convirtió en bicampeón, pero cedió su premio a Aníbal Gómez para acabar con su racha de mala suerte.

Entre actuación y actuación, los concursantes nos han ido contando, en exclusiva, como se sentían y Jesulín de Ubrique ha recalcado que esta actuación con ‘Señora vaca’ no se le va a olvidar en la vida: “A mí me ha encantado poderlo hacer”.

“Desde un principio sabía que con él iba a ser fácil”, nos contaba Lucas Curotto recalcando las buenas migas que había hecho con J Kbello. Ninguno de los dos mentía: la química entre ellos ha sido real. ¡Escucha todo lo que nos han contado los concursantes en exclusiva en el vídeo de arriba!

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