Las lágrimas de Javier en Pasapalabra al confesar el apoyo de Alejandro, su primer compañero y rival

En Pasapalabra se forjan grandes duelos en El Rosco, míticas rivalidades y también amistades que llegan a traspasar los límites del plató. Javier se ha emocionado y ha emocionado a los espectadores al revelar el contacto que sigue manteniendo con Alejandro, quien fuera su primer compañero en el concurso.

Ocurrió el pasado martes antes de El Rosco. El madrileño quiso mandar un doble mensaje de agradecimiento. En primer lugar, reveló lo grave que llegó a estar su padre durante la pasada Navidad y cómo el equipo de Cardiología consiguió salvar su vida: “Estuvo muy malito, creíamos que no lo iba a contar”. Ya visiblemente emocionado, el concursante comenzó su segunda dedicatoria: a Alejandro. “Prueba de la calidad humana que tiene, me está ayudando con mi preparación aquí y es digno de mencionarlo”, ha confesado.

“Le estaré eternamente agradecido, es una extraordinaria persona”, ha afirmado Javier antes de sucumbir a las lágrimas. Roberto Leal, dándole unos segundos para recomponerse, ha aprovechado también para recordar a Alejandro y su paso por el concurso justo después de la etapa protagonizada por Manu y Rosa. ¡Descubre este emocionante momento en el vídeo!