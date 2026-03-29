“Ha sido una experiencia inolvidable”: Joaquín y su familia llegan al final de su aventura en Japón

La familia ha aprovechado para realizar una clase de buceo junto a profesionales con el fin de preparar la inmersión del día siguiente en el océano japonés. Daniela y Susana han aprovechado para darse un masaje relajante después de la clase, mientras que Joaquín y Salma han cambiado el traje de neopreno por los bañadores para seguir disfrutando de la piscina.

Al día siguiente, la familia andaluza despertó en la isla de Tokashiki, donde pudieron poner en práctica lo aprendido ayer en la clase de buceo. Joaquín y su familia se han sumergido para disfrutar de la vida marina, observando los corales y la fauna que convive en las profundidades.

La familia pudo disfrutar bajo del agua de peces payaso, tortugas e incluso vivieron el susto de encontrarse con una serpiente de mar. Al salir a la superficie, Salma y Daniela contaron la experiencia con un rostro de felicidad plena tras haber vivido, según la mayor de las hermanas, “la mejor experiencia de su vida”.

El viaje ya ha llegado a su fin, pero antes de volver a Sevilla, Susana y sus hijas le regalaron a Joaquín, durante su última cena en Japón, unas entradas para un concierto de Jennifer López en Barcelona. Ya en España, Joaquín no ha borrado la sonrisa, disfrutando de un concierto inolvidable y de la experiencia de conocer en persona a la artista estadounidense.