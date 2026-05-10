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Ana Mena y Triana, el primer dúo de La Voz Kids, cantan juntas 'A un paso de la luna'

Triana ha elegido a Ana Mena como su coach y han tardado muy poco en protagonizar su primer dúo.

Ana Mena y Triana, el primer dúo de La Voz Kids, cantan juntas ‘A un paso de la luna’

Ana Mena y Triana, el primer dúo de La Voz Kids, cantan juntas 'A un paso de la luna'

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Borja Tamayo
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Obtener un pleno en La Voz Kids es entrar al programa por la puerta grande y este ha sido el caso de Triana. La pequeña ha emocionado a los cuatro coaches; sin embargo, no le ha quedado más remedio que elegir solo a uno de entre ellos.

Ana Mena ha sido la escogida por la niña y la artista le ha hecho un regalo muy especial. Una pulsera que reza aquello que Ana tan bien conoce: 'A un paso de la luna'.

Ahora bien, esto no es solo un sello que van a llevar todos los miembros de su equipo, es también un obsequio de lo más emotivo para Triana. Y es que la niña se conoce al pie de la letra esta emblemática canción.

Tanto es así que ha aprovechado este primer acercamiento de su coach para cantar junto a ella. Un momento que sin duda recordará para siempre, siendo el primero de los muchos que le aguardan en esta edición de La Voz Kids.

Dale play al vídeo y disfruta de este precioso dúo una y otra vez.

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