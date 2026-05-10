Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Durante la primera gala

“Se me cayó la máscara”: Begoña Villacís desvela el percance que sufrió en plena actuación en Mask Singer

La abogada y política, también conocida como Chihuahua de Mask Singer, ha contado un pequeño traspiés que sufrió en la primera gala del formato.

Begoña Villacís desvela el percance que sufrió en plena actuación en Mask Singer: “Se me cayó la máscara”

Publicidad

Julián López
Publicado:

La sorpresa fue el ingrediente estrella de la quinta gala de Mask Singer con el desenmascaramiento de Begoña Villacís. La política y abogada se escondía debajo de Chihuahua, y ninguno de los investigadores intuía que la antigua vicealcaldesa de Madrid se encontraba bajo esta rockera máscara.

¡Begoña Villacís era la Chihuahua de Mask Singer! Así ha sido su desenmascaramiento

Con su identidad al descubierto, Begoña Villacís ha comentado sobre el escenario de Mask Singer algunos de los secretos que han envuelto a su participación en el programa. Los coaches han alucinado con la soltura con la que la política se ha movido por el escenario, y Villacís ha destacado que “la vida es salir de la zona de confort”.

Además, Begoña ha confesado un pequeño percance que sufrió en la primera gala, apuntando que es en la que peor se pasa. Resulta que, en algún momento de su interpretación de Evanescense, daba la sensación de que Chihuahua lo estaba dando todo, cuando la realidad era bien diferente.

“Se me cayó la máscara”, comenta entre risas Begoña Villacís, un pequeño percance que hizo que no viera nada durante un momento, y con el micrófono intentaba empujar la máscara hacia arriba para que volviera todo a su sitio.

“No veía ni papa”, señala la abogada, provocando las risas de Arturo Valls y los investigadores. ¿Tú te habías dado cuenta? ¡Dale play al vídeo y no te pierdas este momentazo!

¡Begoña Villacís era la Chihuahua de Mask Singer! Así ha sido su desenmascaramiento

¡Begoña Villacís era la Chihuahua de Mask Singer! Así ha sido su desenmascaramiento

Antena 3» Programas» Mask Singer

Publicidad

Programas

Los concursantes de Tu cara me suena debaten sobre las infidelidades: “Si no tiene importancia, no la cuentes”

Los concursantes de Tu cara me suena debaten sobre las infidelidades: “Si no tiene importancia, no la cuentes”

Luis Fonsi emociona a Celia tras el pleno más rápido de la temporada “Me siento privilegiado”

Luis Fonsi emociona a Celia tras el pleno más rápido de la temporada: "Me siento privilegiado"

Begoña Villacís desvela el percance que sufrió en plena actuación en Mask Singer: “Se me cayó la máscara”

“Se me cayó la máscara”: Begoña Villacís desvela el percance que sufrió en plena actuación en Mask Singer

Tamara Falcó en El Hormiguero
EN EL HORMIGUERO

Las locas estadísticas sexuales de España: "No es la cantidad, es la calidad"

"No se me va a olvidar en la vida": descubre todo lo que no se vio de la cuarta gala de Tu cara me suena
Making of

"No se me va a olvidar en la vida": descubre todo lo que no se vio de la cuarta gala de Tu cara me suena

Ana Mena y Triana, el primer dúo de La Voz Kids, cantan juntas ‘A un paso de la luna’
Mejores momentos | Audiciones a ciegas

Ana Mena y Triana, el primer dúo de La Voz Kids, cantan juntas 'A un paso de la luna'

Triana ha elegido a Ana Mena como su coach y han tardado muy poco en protagonizar su primer dúo.

María del Monte, Loro en Mask Singer
CONTENIDO EXCLUSIVO

María del Monte, Loro en Mask Singer, es más de "casita" que de viajar

María del Monte ha sorprendido a todos cuando ha aparecido debajo de Loro y ahora, antes de despedirse para siempre de la máscara, ha contado algunos de sus secretos.

Las lágrimas de Javier en Pasapalabra al confesar el apoyo de Alejandro, su primer compañero y rival

Las lágrimas de Javier en Pasapalabra al confesar el apoyo de Alejandro, su primer compañero y rival

Coaches de La Voz Kids 2026

La Voz Kids arrasa: líder de la noche del sábado con el mejor estreno de las tres últimas ediciones del formato

Muchos gajos, un Gran Premio y más de 2.000 euros en un panel: así comenzó Rafa la carrera del éxito en La ruleta

Muchos gajos, un Gran Premio y más de 2.000 euros en un panel: así comenzó Rafa la carrera del éxito en La ruleta

Publicidad