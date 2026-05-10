“Se me cayó la máscara”: Begoña Villacís desvela el percance que sufrió en plena actuación en Mask Singer

La sorpresa fue el ingrediente estrella de la quinta gala de Mask Singer con el desenmascaramiento de Begoña Villacís. La política y abogada se escondía debajo de Chihuahua, y ninguno de los investigadores intuía que la antigua vicealcaldesa de Madrid se encontraba bajo esta rockera máscara.

Con su identidad al descubierto, Begoña Villacís ha comentado sobre el escenario de Mask Singer algunos de los secretos que han envuelto a su participación en el programa. Los coaches han alucinado con la soltura con la que la política se ha movido por el escenario, y Villacís ha destacado que “la vida es salir de la zona de confort”.

Además, Begoña ha confesado un pequeño percance que sufrió en la primera gala, apuntando que es en la que peor se pasa. Resulta que, en algún momento de su interpretación de Evanescense, daba la sensación de que Chihuahua lo estaba dando todo, cuando la realidad era bien diferente.

“Se me cayó la máscara”, comenta entre risas Begoña Villacís, un pequeño percance que hizo que no viera nada durante un momento, y con el micrófono intentaba empujar la máscara hacia arriba para que volviera todo a su sitio.

“No veía ni papa”, señala la abogada, provocando las risas de Arturo Valls y los investigadores. ¿Tú te habías dado cuenta? ¡Dale play al vídeo y no te pierdas este momentazo!