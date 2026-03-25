El piropo de Susana Saborido a Joaquín: “Estás muy guapo, me pones”

Los Sánchez Saborido se han preparado para experimentar el buceo en aguas japonesas.

Los trajes de neopreno han supuesto un martirio para las mujeres de la familia ante la dificultad para ponérselos. Una vez ataviados con el look de buceo, la familia empieza a practicar en la piscina.

Al ver a Joaquín con el neopreno y las gafas, Susana le ha lanzado un piropo, “estás muy guapo, me pones”, le ha dicho la madre de los Sánchez Saborido a su marido.

Un cumplido ante el que Joaquín ha bromeado con Daniela y Salma, “es la primera vez que tu madre me ha dicho que le pongo”. ¿Será el buceo el detonante de la pasión entre la pareja?