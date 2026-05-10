“Esta será nuestra primera cita”: Ferit intenta conquistar de nuevo a Seyran esta noche

Ferit no se rinde y quiererecuperar el tiempo perdido. Después de mucho esfuerzo, el joven ha conseguido que Seyran trabaje con él, pero ahora quiere dar un paso más. Esta noche, Ferit despliega todos sus encantos para convencer a Seyran de que olvide el pasado y se atreva a salir a cenar con él para empezar de cero.

La tensión entre los dos es evidente mientras trabajan. Seyran reconoce que él dibuja muy bien, pero sigue dolida por todo lo que ha pasado con Diyar. "Ojalá hubiera alguien que creyera mis palabras", confiesa ella con miedo a volver a sufrir. Sin embargo, Ferit está harto de vivir en el ayer y le echa en cara que su problema es que prefiere tener razón antes que ser feliz. Él ya ha dejado atrás su anterior relación y solo tiene ojos para su "pistacho".

Con una sonrisa y mucha insistencia, Ferit le propone un plan irresistible: una cena romántica para celebrar que ya han terminado el trabajo. Aunque Seyran se resiste y dice que está enfadada, él promete ser un caballero y llevarla de juerga por la ciudad para que se divierta. "Si nos preguntan por nuestra primera cita, les contaremos lo de esta noche", le dice Ferit. ¿Aceptará Seyran la invitación y se dejará seducir de nuevo?

Esta noche, a las 22 horas, en Antena 3. Disponible también en atresplayer.