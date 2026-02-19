Antena3
Joaquín, obligado a lidiar entre Daniela y Salma: “Eres lo más cabezón que hay en la tierra”

Daniela y Salma tienen un pequeño encontronazo al final de la jornada y su padre les pide que hablen como personas civilizadas.

Después de un intenso día lleno de actividades, los Sánchez Saborido han ido a relajarse a unas termas japonesas. Salma y Daniela todavía conservaban el subidón de haber ganado a su padre en el partido de fútbol improvisado que se habían montado.

Durante el baño, Daniela ha dejado caer que, una solución a los problemas que se pueden generar en la familia es “escuchar y interiorizar lo que está diciendo la otra persona para entenderla”.

Acto seguido, le ha pedido a su hermana pequeña que le pidiese perdón por lo que había ocurrido esa mañana, pero Salma se ha negado. La pequeña no entiende por qué tiene que disculparse y explica los comentarios que le soltó su hermano al grabar un vídeo.

Al ver que ninguna daba su brazo a torcer, Joaquín se ha acercado a ellas y les ha obligado a solucionar las cosas. ¿Lo habrá conseguido? ¡Descúbrelo dándole play al vídeo de arriba!

