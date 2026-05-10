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Las locas estadísticas sexuales de España: "No es la cantidad, es la calidad"

La tertulia de El Hormiguero ha hecho un repaso a la actualidad, como es habitual. Incluyendo, en el proceso, la estadística sexual más loca de España.

Tamara Falcó en El Hormiguero

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Borja Tamayo
Publicado:

La tertulia de El Hormiguero ha traído una de las estadísticas más alocadas en nuestro país. Y es que, según ha revelado Pablo Motos, cada provincia de España tiene sus propias tendencias en lo relativo al sexto.

"Lleida y Cáceres son las provincias donde más se practica el sexo", ha comenzado explicando para, acto seguido, pasar a la que destaca por precisamente lo contrario: "Salamanca es la provincia con menos sexo, pero donde más se llega al orgasmo".

"La cantidad depende muchísimo de la experiencia", se ha sorprendido Tamara Falcó al escuchar este último dato. Sin embargo, Juan del Val lo tiene claro: "Los de Salamanca se van a otras provincias y cogen experiencia".

"Burgos es la capital de la infidelidad", continuaba Pablo Motos para, acto seguido, cerrar el hilo informativo: "Palencia es la que más fantasea con los tríos".

Dale play al vídeo de arriba y revive estas sorprendentes estadísticas que, como bien han apuntado, las podría haber hecho Tezanos.

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