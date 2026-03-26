La inolvidable experiencia del buceo de los Sánchez Saborido: “Era como estar en un paraíso”

Joaquín ha querido preparar a su familia para hacer una inmersión de buceo en Japón. Durante las pruebas en la piscina, el exfutbolista ha alucinado ante el piropo que le ha lanzado Susana Saborido al verle con el traje de neopreno.

Tras pasar la prueba de la inmersión en la piscina, la familia se enfrenta a la realidad en las profundidades marinas.

Un momento que ha dejado sin palabras a Joaquín al ver toda la vida que había bajo el mar, “es como estar en una pecera” le ha confesado a su mujer mientras buceaba.

Incluso las serpientes marinas se les han cruzado durante su inmersión poniendo en alerta a Susana Saborido.