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Resumen de la gala

Ana Mena se estrena en La Voz Kids y Orozco toma la delantera en una primera noche llena de emoción

La nueva temporada ha arrancado con una gala repleta de talento, estrenos y grandes momentos que han marcado el inicio de una edición que promete ser más competitiva que nunca.

CRÓNICA LA VOZ KIDS

Ana Mena se estrena en La Voz Kids y Orozco toma la delantera en una primera noche llena de emoción

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Celia Gil
Publicado:

La primera gala de La Voz Kids ha dejado claro que estamos ante una edición repleta de estrenos, emoción y mucho talento. Los coaches han llegado dispuestos a todo, marcando desde el inicio el tono competitivo de la temporada.

El regreso de Orozco, el estreno de Ana Mena y el sólido arranque de Fonsi y Edurne dibujan una batalla apasionante que no ha hecho más que empezar.

Nuevas normas, más estrategia y muchas ganas de formar los mejores equipos han protagonizado una noche en la que no han faltado los plenos, las sorpresas y decisiones clave.

Orozco suma tres talents y estrena todas las novedades

Antonio Orozco ha sido el gran protagonista del estreno. En su regreso a La Voz Kids, el coach ha conseguido formar el equipo más amplio de la noche con tres voces, demostrando que viene a por todas.

Además, ha sido el primero en utilizar las nuevas armas de la edición: el megabloqueo y el botón de arrepentimiento, dejando algunos de los momentos más comentados de la gala.

Ana Mena debuta con fuerza y firma dos incorporaciones clave

La gran novedad de la edición, Ana Mena, ha vivido su estreno como coach con emoción e ilusión.

La artista ha conseguido sumar dos talents a su equipo, dejando claro desde el inicio que llega con ganas de competir y de dejarse llevar por lo que siente sobre el escenario.

Fonsi irrumpe con fuerza y deja claro que va a por todas

Luis Fonsi ha protagonizado un sólido debut en La Voz Kids, incorporando dos voces a su equipo. El coach ha apostado por talents con personalidad y emoción, reflejando su intención de buscar esa conexión especial en cada actuación.

Edurne arranca segura y apuesta por la emoción en su equipo

Edurne también ha comenzado la edición con buen pie, sumando dos voces a su equipo. Con la experiencia de la pasada temporada, ha vuelto a apostar por la emoción y la sensibilidad como claves en sus decisiones.

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Ana Mena arranca por todo lo alto en La Voz Kids con dos plenos
Equipo Ana Mena

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Orozco lidera la primera noche de La Voz Kids con tres talents en su equipo
Equipo Orozco

Orozco lidera la primera noche de La Voz Kids con tres talents en su equipo

El coach se convierte en el gran protagonista del estreno tras sumar tres voces y firmar algunos de los momentos más comentados de la noche.

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