Ana Mena se estrena en La Voz Kids y Orozco toma la delantera en una primera noche llena de emoción

La primera gala de La Voz Kids ha dejado claro que estamos ante una edición repleta de estrenos, emoción y mucho talento. Los coaches han llegado dispuestos a todo, marcando desde el inicio el tono competitivo de la temporada.

El regreso de Orozco, el estreno de Ana Mena y el sólido arranque de Fonsi y Edurne dibujan una batalla apasionante que no ha hecho más que empezar.

Nuevas normas, más estrategia y muchas ganas de formar los mejores equipos han protagonizado una noche en la que no han faltado los plenos, las sorpresas y decisiones clave.

Orozco suma tres talents y estrena todas las novedades

Antonio Orozco ha sido el gran protagonista del estreno. En su regreso a La Voz Kids, el coach ha conseguido formar el equipo más amplio de la noche con tres voces, demostrando que viene a por todas.

Además, ha sido el primero en utilizar las nuevas armas de la edición: el megabloqueo y el botón de arrepentimiento, dejando algunos de los momentos más comentados de la gala.

Ana Mena debuta con fuerza y firma dos incorporaciones clave

La gran novedad de la edición, Ana Mena, ha vivido su estreno como coach con emoción e ilusión.

La artista ha conseguido sumar dos talents a su equipo, dejando claro desde el inicio que llega con ganas de competir y de dejarse llevar por lo que siente sobre el escenario.

Fonsi irrumpe con fuerza y deja claro que va a por todas

Luis Fonsi ha protagonizado un sólido debut en La Voz Kids, incorporando dos voces a su equipo. El coach ha apostado por talents con personalidad y emoción, reflejando su intención de buscar esa conexión especial en cada actuación.

Edurne arranca segura y apuesta por la emoción en su equipo

Edurne también ha comenzado la edición con buen pie, sumando dos voces a su equipo. Con la experiencia de la pasada temporada, ha vuelto a apostar por la emoción y la sensibilidad como claves en sus decisiones.