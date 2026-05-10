María del Monte, Loro en Mask Singer, es más de "casita" que de viajar

Nada parecía anticipar que María del Monte saldría de debajo de las plumas de Loro. Sin embargo, las sorpresas son la tónica habitual en Mask Singer y la cantante, después de volar bien alto sobre el escenario, dejó sin palabras a los investigadores y público en general.

Antes de decir adiós a esta máscara tan pintoresca, ha querido revelar algunos de sus secretos. Por ejemplo, ¿sabías que en su casa jamás puede faltar un crucifijo? ¿O que su película favorita es Tomates verdes fritos?

Además, cuando se le ha preguntado sobre el destino que le gustaría visitar, María del Monte lo tiene muy claro. "Lo que he visto, ya lo he visto", empieza diciendo, antes de sentenciar: "Cuando vuelves a casa... Es casita".

Ha sido un verdadero placer haber podido disfrutar de esta gran artista sobre el escenario de Mask Singer. Más todavía con una máscara tan inolvidable como lo ha sido Loro. ¿Quieres conocer más en profundidad a la cantante? Dale play al vídeo de arriba y descubre todo lo que ha contado.