Mejores momentos | Programa 8
El deseo de Susana Saborido que Joaquín cumplió: “Me llevó a cenar con Luis Miguel”
La mujer de Joaquín ha recordado el sueño que el exfutbolista cumplió para ella, conocer al cantante Luis Miguel.
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Susana Saborido se considera muy afortunada y ha querido recordar la anécdota en la que Joaquín cumplió uno de sus mayores deseos.
“Mi sueño era conocer a Luis Miguel y él hizo que cenara con Luis Miguel” un momento en el que Susana Saborido se ha mostrado muy orgullosa de haber podido vivir ese momento junto a su marido.
Tras escuchar la anécdota, Daniela y Salma han propuesto a sus padres adivinar la edad de algunos de los famosos de la televisión. ¿Serán capaces de saber cuántos años tienen?
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