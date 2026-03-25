El deseo de Susana Saborido que Joaquín cumplió: “Me llevó a cenar con Luis Miguel”

Susana Saborido se considera muy afortunada y ha querido recordar la anécdota en la que Joaquín cumplió uno de sus mayores deseos.

“Mi sueño era conocer a Luis Miguel y él hizo que cenara con Luis Miguel” un momento en el que Susana Saborido se ha mostrado muy orgullosa de haber podido vivir ese momento junto a su marido.

Tras escuchar la anécdota, Daniela y Salma han propuesto a sus padres adivinar la edad de algunos de los famosos de la televisión. ¿Serán capaces de saber cuántos años tienen?