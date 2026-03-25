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El deseo de Susana Saborido que Joaquín cumplió: “Me llevó a cenar con Luis Miguel”

La mujer de Joaquín ha recordado el sueño que el exfutbolista cumplió para ella, conocer al cantante Luis Miguel.

El deseo de Susana Saborido que Joaquín cumplió: “Me llevó a cenar con Luis Miguel”

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Carmen Pardo
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Susana Saborido se considera muy afortunada y ha querido recordar la anécdota en la que Joaquín cumplió uno de sus mayores deseos.

“Mi sueño era conocer a Luis Miguel y él hizo que cenara con Luis Miguel” un momento en el que Susana Saborido se ha mostrado muy orgullosa de haber podido vivir ese momento junto a su marido.

Tras escuchar la anécdota, Daniela y Salma han propuesto a sus padres adivinar la edad de algunos de los famosos de la televisión. ¿Serán capaces de saber cuántos años tienen?

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