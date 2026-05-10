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Semana del 11 al 15 de mayo

Avance semanal de Sueños de libertad: Fina vuelve a casa y por fin se reencuentra con Marta

Después de muchos meses, las #Mafin volverán a verse en un mágico reencuentro en la fábrica.

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La próxima semana llega uno de los momentos más esperados a Sueños de libertad.

Tras una incansable búsqueda de Marta por encontrar a Fina por fin este reencuentro será una realidad.

Cuando la De la Reina estaba dispuesta a coger un avión y viajar hasta Argentina para buscar al amor de su vida, todo dará un importante giro cuando sea..¡Fina sea la que vuelva a España!

La hija de Isidro se presentará en la fábrica buscando a Marta y tras un primer encuentro con Cloe...¡Fina y Marta por fin volverán a verse emocionadas! ¿Cómo habrá sido la vida de Fina todos estos meses en Argentina?, ¿qué les deparará a las #Mafin tras este reencuentro?

Marta, Fina y Cloe en el capítulo 561 de Sueños de libertad
Marta, Fina y Cloe en el capítulo 561 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Fina, además de volver a ver a Marta y concoer a Cloe, también se reencontrará con los compañeros de la colonia, con su amiga Claudia y con Digna protagononizando yn inolvidable momento ya que para la joven siempre Digna fue como una segunda madre.

Digna, Fina y Marta en el capítulo 561 de Sueños de libertad
Digna, Fina y Marta en el capítulo 561 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Por otro lado, Carmen pasará por uno de los peores momentos de su vida cuando descubra que...¡Tasio y Paula se han acostado! La joven, rota de dolor, tomará una drástica decisión tras no poder perdonar a su marido que le haya sido infiel. ¡Carmen se marchará de casa! ¿Será este el final definitivo de su matrimonio?

Carmen y Tasio en capítulo 559 de Sueños de libertad
Carmen y Tasio en capítulo 559 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Valentina recibirá una llamada de su amdre que la dejará totalmente devastada. Su madre la culpará de la muerte de Rodrigo.

Por otro lado, Claudia hablará con Salva y le animará a recuperar a Mabel. Así el tabernero le pedirá una nueva oportunidad a Mabel y ambos...¡acabrán reconciliándose!

Después, Salva hablará seriamente con su amigo Gorito y descubrirá que él está detrás...¡del robo de los camiones! El cantinero confesará a su amigo contar la verdad a la policía o acabrá pagando él solo toda la culpa del robo. Mientras tanto, Beatriz empezará a sospechar que Álvaro poría estar detrás del robo.

Gorito y Salva en el capítulo 557 de Sueños de libertad
Gorito y Salva en el capítulo 557 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Y Don Agustín se enterará de que Nieves trabajó co el doctor Giralt y empezará a sopechar que ella pudo ayudar a que el padre Luz muriera. ¿Descubrirá la verdad? Además, la madre de Miguel y Mabel recibirá una noticia sobre su familia que la dejará totalemnte en shock. ¿Qué será?

Nieves en el capítulo 560 de Sueños de libertad
Nieves en el capítulo 560 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

¡Descubre todo lo que pasará en los próximos capítulos de Sueños de libertad adelantándote en atresplayer!

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