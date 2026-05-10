Avance semanal de Sueños de libertad: Fina vuelve a casa y por fin se reencuentra con Marta

La próxima semana llega uno de los momentos más esperados a Sueños de libertad.

Tras una incansable búsqueda de Marta por encontrar a Fina por fin este reencuentro será una realidad.

Cuando la De la Reina estaba dispuesta a coger un avión y viajar hasta Argentina para buscar al amor de su vida, todo dará un importante giro cuando sea..¡Fina sea la que vuelva a España!

La hija de Isidro se presentará en la fábrica buscando a Marta y tras un primer encuentro con Cloe...¡Fina y Marta por fin volverán a verse emocionadas! ¿Cómo habrá sido la vida de Fina todos estos meses en Argentina?, ¿qué les deparará a las #Mafin tras este reencuentro?

Marta, Fina y Cloe en el capítulo 561 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Fina, además de volver a ver a Marta y concoer a Cloe, también se reencontrará con los compañeros de la colonia, con su amiga Claudia y con Digna protagononizando yn inolvidable momento ya que para la joven siempre Digna fue como una segunda madre.

Digna, Fina y Marta en el capítulo 561 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Por otro lado, Carmen pasará por uno de los peores momentos de su vida cuando descubra que...¡Tasio y Paula se han acostado! La joven, rota de dolor, tomará una drástica decisión tras no poder perdonar a su marido que le haya sido infiel. ¡Carmen se marchará de casa! ¿Será este el final definitivo de su matrimonio?

Carmen y Tasio en capítulo 559 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Valentina recibirá una llamada de su amdre que la dejará totalmente devastada. Su madre la culpará de la muerte de Rodrigo.

Por otro lado, Claudia hablará con Salva y le animará a recuperar a Mabel. Así el tabernero le pedirá una nueva oportunidad a Mabel y ambos...¡acabrán reconciliándose!

Después, Salva hablará seriamente con su amigo Gorito y descubrirá que él está detrás...¡del robo de los camiones! El cantinero confesará a su amigo contar la verdad a la policía o acabrá pagando él solo toda la culpa del robo. Mientras tanto, Beatriz empezará a sospechar que Álvaro poría estar detrás del robo.

Gorito y Salva en el capítulo 557 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Y Don Agustín se enterará de que Nieves trabajó co el doctor Giralt y empezará a sopechar que ella pudo ayudar a que el padre Luz muriera. ¿Descubrirá la verdad? Además, la madre de Miguel y Mabel recibirá una noticia sobre su familia que la dejará totalemnte en shock. ¿Qué será?

Nieves en el capítulo 560 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

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