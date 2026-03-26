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Mejores momentos | Programa 8

La imagen de Joaquín junto a Jennifer López: “Me queda a mi López...”

Susana Saborido ha querido tener otro detalle con su marido y le ha regalado la fotografía enmarcada de su encuentro con Jennifer López.

La imagen de Joaquín junto a Jennifer López: “Me queda a mi López...”

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Carmen Pardo
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Joaquín ha vivido una de sus experiencias soñadas junto a su familia. Ha asistido al concierto de Jennifer López en Barcelona y ha podido pasar unos minutos junto a la artista a la que idolatra.

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Tras el encuentro con la artista, Susana Saborido ha querido tener otro detalle con el exfutbolista y le ha dado un paquete para abrir.

Al descubrirlo, el capitán ha visto enmarcada su fotografía junto a Jennifer López, una imagen que ha asegurado que va a poner en la entrada de su casa.

Joaquín ha agradecido a Susana, Salma y Daniela estos regalos y les ha confesado que para él, el mejor regalo ha sido poder disfrutar de su familia durante tres semanas en Japón.

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