La imagen de Joaquín junto a Jennifer López: “Me queda a mi López...”

Joaquín ha vivido una de sus experiencias soñadas junto a su familia. Ha asistido al concierto de Jennifer López en Barcelona y ha podido pasar unos minutos junto a la artista a la que idolatra.

Tras el encuentro con la artista, Susana Saborido ha querido tener otro detalle con el exfutbolista y le ha dado un paquete para abrir.

Al descubrirlo, el capitán ha visto enmarcada su fotografía junto a Jennifer López, una imagen que ha asegurado que va a poner en la entrada de su casa.

Joaquín ha agradecido a Susana, Salma y Daniela estos regalos y les ha confesado que para él, el mejor regalo ha sido poder disfrutar de su familia durante tres semanas en Japón.