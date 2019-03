Las 49 tristes razones que hacen que el Día de la Mujer siga siendo necesario

En 2017 fueron asesinadas 49 mujeres en casos catalogados por el Gobierno como de violencia de género, y los asesinos dejaron huérfanos a 24 menores de edad. Además, ocho niños de hasta 12 años fueron asesinados en el mismo periodo. A esta horrible cifra oficial, se podrían sumar otros casos que no están contabilizados, como los parricidios, asesinatos a desconocidas y a otras personas que se encontraban con la víctima en el momento de la agresión. Así eran las 49 personas que conforman la lista oficial:

1- Matilde Teresa de Castro Hernández (1 de enero). Tenía 40 años cuando fue asesinada por Nelson Enrique Parra Tabarra, un joven colombiano de 20 años que era su pareja y con el que convivía en Rivas Vaciamadrid, en Madrid. A las 22:00 horas de la Nochevieja de 2016 él le asestó al menos seis puñaladas y ella murió esa misma madrugada en el Hospital Gregorio Marañón. Era profesora universitaria de Química y sobre el agresor pesaba una orden de alejamiento por una denuncia por violencia de género que ella interpuso dos meses antes, la segunda de estas características. Él quebrantó la prohibición de no acercarse con el consentimiento de la víctima.

2- Estefanía (1 de enero). La mujer peruana de 24 años dejó huérfano a un menor de edad después de que su pareja la arrojara sobre las 9 de la mañana por el balcón tras una discusión, según pudieron escuchar los propios vecinos. Su novio fue detenido en el piso del distrito madrileño de Hortaleza, zona que no podía pisar porque ya tenía una orden de alejamiento anterior y no podía acercarse a otra mujer en ese barrio.

Por estos dos asesinatos, la ministra Dolors Montserrat señaló que era "muy urgente" aprobar el Pacto de Estado contra la violencia de género.

3- Blanca Esther Marqués Andrés (14 de enero). La mujer de 48 años había mantenido una relación corta con el hombre que acabó matándola, Francisco Javier Nieto Jiménez, de 50 años, crimen que él mismo confesó después de haberla asesinado en Burlada, en Navarra, y haber arrojado su cadáver al río. La víctima era empleada pública y delegada sindical en la Vicepresidencia de Derechos Sociales del Gobierno foral por Comisiones Obreras.

4- Antonia García Abad (15 de enero). Antonia García Abad, Toñi, tenía 33 años cuando fue degollada por Francisco Salvador García Sánchez, de 31 años, en Huércal de Almería poco antes de las 8 de la mañana. Aunque el asesino tenía antecedentes por violencia de género, la víctima no le denunció durante el poco tiempo que estuvieron juntos, relación que ya había finalizado. Fueron los vecinos los que llamaron a la Policía, alertados por los gritos de la mujer, pero cuando los agentes llegaron ya estaba muerta.

5- J. D. L. M (27 de enero). J. D. L. M. era una mujer ecuatoriana de 40 años que fue encontrada muerta con "evidentes señales de violencia" en una vivienda de la urbanización 'El Quiñón' de la localidad toledana de Seseña y dejó huérfano a un menor. El asesino, L.C.B.G, tenía antecedentes por violencia de género y la víctima había presentado una denuncia por maltrato.

6- Virginia Ferradás Varela (29 de enero). Tenía 55 años cuando fue asesinada por asfixia por su marido José Alén Lorenzo, de 59 años, en O Carballiño (Ourense), sólo diez días después de que ella evitara que su agresor, que estaba en tratamiento psiquiátrico, se suicidara.Él hombre se autolesionó con un cuchillo después de matar a su mujer y tenía el cuchillo en la mano cuando llegaron los agentes de seguridad. Aunque no constaban denuncias por malos tratos, sí "intervenciones policiales previas" en relación al presunto homicida.

7- Cristina Martín Tesorero (5 de febrero). La mujer de 38 años padecía una osteogénesis imperfecta (OI), enfermedad conocida como 'huesos de cristal', por lo que tenía que vivir en una silla de ruedas por lo que no tuvo posibilidad de defenderse de su marido, Jorge Rafael García, de 44 años, quien la agredió con un arma blanca y, al parecer, estaba en tratamiento psiquiátrico. La víctima, que vivía en Mora, en Toledo, pidió auxilio a su familia con su teléfono móvil mientras su hija de cinco años estaba de compras con sus abuelos. La familia era conocedora de los malos tratos verbales.

8- Carmen González Ropero (7 de febrero). La mujer de 79 años fue acuchillada en Súria, en Barcelona, por su marido de 82 años, quien intentó suicidarse después. Fue la hija de ambos la que se encontró a su padre con el cuchillo clavado en el abdomen después de haber apuñalado a la víctima, que estaba en la cama del hospital recuperándose de una paliza anterior. Era madre de cuatro hijos.

9- Laura Nieto Navajas (11 de febrero). La joven de 26 años fue asesinada por el que era su pareja José Ricardo Duarte, un agente de la Guardia Civil destinado en la UCO que la mató con su arma reglamentaria con dos o tres disparos. Tras asesinarla, se suicidó con la misma arma en la casa de Seseña, en Toledo, en la que ambos convivían desde hacía menos de un año y una hermana de ella encontró los cadáveres. La joven no tenía hijos, aunque sí tres sobrinos, hijos de su hermana pequeña Raquel. No había denuncias previas por malos tratos, pero sus amigos señalaron tras su muerte que ella les había comentado que la relación no iba por buen camino.

10- Ana Belén Ledesma (13 de febrero). Manuel Yébenes, de 57, mató a puñaladas a su mujer de 46 años y a su hija Ana María Pérez Ledesma, que tenía 18 años, en Daimiel, en Ciudad Real. El matrimonio llevaba tres años casado, aunque ella había iniciado los trámites del divorcio. Dejó huérfanas a otras dos hijas mayores de edad.

11- María Dolores Correa (17 de febrero). Mariló era una guardia civil de 47 años retirada por enfermedad cuyo cadáver apareció en el baño del ático que tenía alquilado en Gandía. El crimen se conoció el 21 de febrero y el 22 detuvieron en Móstoles, en Madrid, al hombre con el que tenía una relación sentimental, José Luis S. G., y él tenía una orden de alejamiento por la que no se podía acercar a su víctima, dictada por un juzgado de Sueca. La mujer tenía con otro hombre dos hijos menores que se quedaron huérfanos de madre.

12- Margaret Stenning (19 de febrero). La mujer de 79 años fue asesinada por su marido de 86, Ronald Stenning, quien la acuchilló en el cuello en la residencia de ancianos en la que ambos vivían y posteriormente se autolesionó. El ataque se produjo sobre las nueve de la mañana en la residencia de personas mayores Orpea de la playa de Muchavista, en el término municipal de El Campello. ambos eran británicos y tenían una hija que vivía en Reino Unido.

13- Gloria Amparo Vásquez (21 de febrero). La mujer colombiana de 48 años tenía una hija menor de edad y fue asesinada por José Luis G.G sobre las cinco de la tarde en Valencia. Según la investigación, el agresor, que tenía antecedentes por violencia de género contra otra mujer, tiró a la víctima por el hueco de la escalera de un tercero después de haberla agredido en el interior de la vivienda. Gloria había sufrido los malos tratos de, al menos, otro hombre, de quien tenía una orden de alejamiento vigente en el momento de su asesinato.

14- Leydi Yuliana Díaz Alvarado (22 de febrero). La mujer ecuatoriana de 34 años fue asesinada por su expareja, Francisco José López Romera, de 52 años, quien la acuchilló cuando ella salía de su trabajo en la Escola Santa Perpétua de Santa Perpétua de Mogoda, en Barcelona, donde estaba empleada como limpiadora. La víctima ya le había denunciado por malos tratos y tenía una orden de alejamiento activa, que él no respetaba, motivo por el que ella le denunció en diferentes ocasiones. El agresor se entregó, acompañado de un familiar, en una comisaría de los Mossos d'Esquadra. La mujer tenía cinco hijos menores de edad.

15- Nombre desconocido (22 de febrero). La mujer, apellidada Chávez y de 91 años, fue apuñalada en el cuello por su marido, de la misma edad, en su domicilio de la localidad pacense de Villanueva del Fresno y murió en el hospital donde se intentaba recuperar de sus heridas. Tenía una hija.

16- Erika Lorena Bonilla Almendárez (1 de marzo). El cuerpo de la mujer de 32 años apareció en el madrileño distrito de Vicálvaro con un corte mortal en el cuello tras producirse una explosión de gas. Fue agredida por su pareja Joe de Jesús Vasques, de la misma edad y hondureño como ella, quien salió a la calle ensangrentado tras hacer explotar le vivienda y murió dos días después a causa de la explosión que él mismo provocó manipulando la instalación de gas natural.

17- Ana María Rosado (29 de marzo). Manuel García Bustamante estranguló hasta la muerte a su mujer de 42 años y asfixió con la almohada a sus dos hijos, de 8 y 5 años, en Campo de Criptana, en Ciudad Real. El asesino, de 48, trabajaba como conserje en el Ayuntamiento, mientras que ella limpiaba casas y cuidaba ancianos para ganarse la vida. El agresor acabó suicidándose tirándose por el balcón de la casa, en un segundo piso, tras abrir la llave del gas. No constaban denuncias previas ni órdenes de alejamiento.

18- Yurena López Henríquez (31 de marzo). La joven de 23 años fue asesinada por su pareja Ayoze Gil, de 34, en Telde, en Las Palmas. El cadáver fue encontrado en el maletero de un vehículo en Lomo Magullo envuelto en una cinta de embalar después de que el agresor se personarse en la comisaría de la Policía Nacional y confesara el crimen tras haber hablado con sus padres, que así se lo recomendaron. La joven trabajaba en una finca rural y llevaba dos años viviendo con la persona que acabaría asesinándola y sus dos perros. Según la madre de la víctima, ella le había explicado su intención de acabar con la relación porque no la trataba bien.

19- María Victoria Zanardi Maffiotte (1 de abril). Los bomberos encontraron el cadáver de la mujer de 44 años dentro de una vivienda abandonada en La Laguna, en Tenerife, después de que los vecinos llamaran a los servicios de emergencias por el olor a quemado. Su pareja, identificado como Iván, confesó que la había matado con un golpe en el cráneo y que intentó quemar la vivienda dos días después para hacer desaparecer las pruebas. El cuerpo estaba envuelto en una toalla impregnada con líquido inflamable. No había denuncias previas y ella trabajaba como comercial en la empresa de su hermano.

20- Andra Violeta Nitu (10 de abril). La joven rumana de 24 años fue asesinada a golpes en la cabeza por el también rumano Andrei Rotariu, de 29, con quien había mantenido una relación sentimental. Su cadáver apareció en un paraje entre invernaderos de la barriada capitalina de El Alquián, en Almería. El agresor se suicidó cerca de donde dejó el cuerpo. La víctima no tenía hijos, vivía con sus padres y acababa de terminar bachillerato. No era la primera vez que el agresor amenazaba a la víctima, y la familia tenía conocimiento de ello.

21- María Rosario Luna Barrera (16 de abril). La mujer de 39 años desapareció el 16 de abril pero no fue hasta el 23 de ese mes cuando su hermana denunció su desaparición, cuando no se presentó a la comunión de la hija que tenían en común. Fue el 4 de mayo cuando su cadáver se halló en el interior de una maleta en el cauce seco de un arroyo. La víctima convivía en un domicilio de Alcolea del Río, en Sevilla, con su pareja desde hacía diez años aproximadamente junto con la hija de ambos, también de diez años. Antonio María Gómez mantenía, hasta que se encontró el cuerpo, que ella se quería divorciar y que desaparecieron cosas suyas de casa, por lo que justificaba que ella se había ido voluntariamente. Sin embargo, cuando se localizó el cadáver, Antonio confesó después de intentar suicidarse. No constaban denuncias previas de violencia de género por parte de la fallecida.

22- Rosa (21 de abril). La mujer de 45 años fue asesinada por estrangulamiento por su compañero moldavo de 38 años en la casa que compartían en el barcelonés barrio del Raval. Los Mossos d'Esquadra fueron los que encontraron el cadáver después de que su agresor denunciara que se la encontró así, pero la investigación demostró su autoría. No había denuncias previas por violencia de género.

23- Raquel López Airas (2 de mayo). La mujer vasca de 45 años fue asesinada a cuchilladas junto a su hijo de 12 por Markel Malik Jdid López, de quien también era él el padre. El crimen ocurrió en la vivienda familiar en Alcobendas y él, de origen marroquí y que había confesado el asesinato a un familiar por teléfono, huyó hasta que se le detuvo el 30 de mayo. El asesino no había sido por violencia de género, pero sí que tenía antecedentes por intento de homicidio y robos con violencia. La víctima trabajaba como camarera en San Sebastián de los Reyes y, además del niño asesinado, tenía dos hijos y una hija menores de edad.

24- Eliana González Ortiz (12 de mayo). La joven colombiana de 27 años fue asesinada a cuchilladas por su expareja de 40 años, de nacionalidad marroquí, en el distrito madrileño de Usera, tal y como él mismo confesó en la comisaría, a la que fue con los dos hijos menores de edad que tenían en común. La joven había vivido más de la mitad de su vida en España y conoció al que sería su marido, que se dedicaba a la venta ambulante, cuando ella tenía 14 años y él 27. La víctima se había divorciado de su agresor en febrero y él estaba condenado por maltrato, pero la orden de alejamiento ya no estaba en vigor. Se acercó a la casa en la que vivía Eliana con sus hijos con la excusa de recogerlos y la mató.

25- Susana Galindo Moreno (27 de mayo). La mujer de 55 años fue estrangulada por su marido, Jesús Rego Bernal, de 61 años, en su casa en el barrio madrileño de Ciudad Lineal. El agresor estaba sangrando cuando llegaron los agentes después de haber llamado él mismo para confesar el crimen debido a que se había autolesionado en el abdomen y en el tórax. Susana era terapeuta Reiki y su marido estaba prejubilado de una empresa de transporte de autobús.

26- Valentina Chirac (27 de mayo). La mujer rumana de 37 años fue asesinada por su marido, José Arellano, quien alertó a la policía de que su esposa estaba muerta en su domicilio de Collado Villalba amordazada y atada, aunque señaló que se debía a que habían entrado unos ladrones, versión que más tarde se demostraría que no era cierta. No había antecedentes de malos tratos, aunque estaban en trámites de separación, y la mujer tenía una hija de seis años, que no estaba en la vivienda madrileña en el momento del crimen.

27- Beatriz Ros (28 de mayo). La mujer de 31 años fue asesinada a cuchilladas por José Jarta, de 48 años, quien después se suicidó. Ambos compartían trabajo en el centro de la Asociación para la Atención de Personas con Trastornos Generalizados del Desarrollo, donde se trata a personas con autismo en Molina de Segura, en Murcia. Fue una trabajadora la que se encontró el cuerpo de la mujer sobre el suelo, boca abajo y sobre un charco de sangre, mientras que el hombre estaba ahorcado. La mujer, natural de Molina de Segura, estaba separada y tenía un hijo de 4 años, mientras que el hombre, de la localidad murciana de Beniel, estaba casado y tenía otro hijo de 10 años.

28- Encarnación Calero/García Machado (13 de junio). La mujer, de 55 años y que no había interpuesto ninguna denuncia por malos tratos, fue asesinada con un arma de fuego por su pareja, de 51 años, quien una hora después se entregó a la Policía en Granada, aunque el asesinato tuvo lugar en Las Gabias. El hijo de la víctima, un joven que padece una discapacidad psíquica, fue quien dio la voz de alarma tras presenciar el crimen aquella madrugada. La vecina con la que el joven contactó fue la que llamó a los servicios de emergencias.

29- Encarnación Barrero Marín (24 de junio). La mujer de 39 años fue apuñalada en Sevilla por su expareja, a la que había denunciado y contra la que tenía una orden de alejamiento después de que hubiera pasado 22 años entrando y saliendo de la cárcel por maltrato. Francisco Rodríguez Torralbo, de 54 años, fue a por la víctima al barrio en el que vivía y la mató, como ya había anunciado que haría con anterioridad, motivo por el que ella le había denunciado en numerosas ocasiones, además de por las numerosas palizas que le propinaba, aunque muchas de estas denuncias las retiró por miedo. Además, hirió a la prima de la víctima cuando ella intentaba salvarla. La mujer tenía cuatro hijos menores de edad.

30- Fadwa Talssi (25 de junio). La joven de 29 años fue asesinada en Salou, en Tarragona, por su expareja de 43 años, Hammou Abderrahamane, al que ella había dejado cuatro meses antes. El crimen tuvo lugar a primera hora de la mañana, cuando ella se dirigía a la heladería en la que trabajaba y él subió a su coche, donde le asestó hasta 40 puñaladas y dejó su cuerpo sin vida en el asiento del conductor. Poco después, el asesino se entregó en Salou y confesó el ataque. Fadwa, que no tenía hijos, vivía en Cambrils, no había presentado denuncias por violencia de género y había empezado una nueva relación con otro hombre.

31- María del Carmen Carricondo Reche (15 de julio). La mujer de 66 años fue asesinada por su marido con un hacha en Huéscar, en Granada, y después el hombre se suicidó colgándose de una viga. Pedro Chillón Puentes, de 71 años, mató a su mujer, con la que había montado una carnicería varias décadas antes, negocio que fue creciendo y que ahora llevaba uno de sus hijos. Una hija del matrimonio fue la que se encontró los cadáveres de sus padres después de que el hijo pidiera a sus hermanas que acudieran al domicilio porque su padre no había llegado a la tienda.

32- Irina G. (16 de julio). El cadáver de la mujer rusa de 38 años apareció calcinado en Valencia después de que los bomberos sofocaran un incendio en una vivienda. El asesino, su pareja o expareja (según la fuente) la golpeó en la cabeza hasta la muerte y después provocó el incendio, por lo que el hombre también fue acusado de un delito de incendio con riesgo para la integridad de las personas. La mujer tenía un hijo de 7 u 8 años, según la fuente.

33- María Raquel Castaño Fenoll (2 de agosto, fecha de hallazgo del cadáver, asesinato el 31 de julio). El marido de María Raquel, Paco Pando, de 71 años, la mató a golpes en Getafe, en Madrid, el 31 de julio, pero el cadáver de la mujer de 63 años no fue encontrado en su domicilio hasta que dos días después el asesino confesó el crimen. El hombre tenía denuncias por malos tratos en 2011 y 2012, aunque la víctima retiró una denuncia contra él en 2012 durante el proceso judicial abierto tras una intervención de la Policía Nacional, lo que dio lugar a un sobreseimiento de las actuaciones. Un año antes del proceso judicial, en 2011, la Policía Local de Getafe intervino tras el requerimiento de los vecinos del matrimonio, actuación tras la cual una trabajadora social del Ayuntamiento se puso en contacto con ella "para desplegar todos los servicios municipales de referencia", pero no acudió a la cita.

34- Ana Belén García Pérez (5 de agosto). La mujer de 38 años fue asesinada por su pareja, Andreés Hermes, de 39 años, que le dio una paliza mortal en la vivienda en la que vivían como okupas en Santa Cruz de Tenerife. Se desconoce si la víctima, española, tenía hijos.

35- Catalina Méndez García (16 de agosto). Cati, de 48 años y madre de tres hijos, fue asesinada a tiros por su pareja, o expareja según la fuente, Pedro Pérez, conocido como 'el Pirri', quién después se suicidó. Sus cadáveres en el interior de un coche en Totana, en Murcia. Aunque no constaban denuncias por violencia de género, la víctima se puso en contacto con la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca para pedirles ayuda.

36- María Sofía Tato Pajares (24 de agosto). La mujer de 42 años fue asesinada a cuchilladas por su marido, de su misma edad, en presencia de sus dos hijas menores de edad en Arroyo de la Luz, en Cáceres. Los gritos de las pequeñas, una de 8 o 9 años según la fuente y la otra de 12, alertaron a los vecinos, que llamaran a emergencias. Aunque Santiago Cámara Padilla se autolesionó después del crimen y tuvo que ser atendido en el hospital, sobrevivió. Habían estado casados durante 15 años y vivían en Arroyo de la Luz, de donde es natural el marido, trabajador de la construcción, mientras que la mujer, ama de casa, era vasca. No existían denuncias por violencia de género.

37- Rosa María Sánchez Pagán (25 de septiembre), La joven de 20 años fue asesinada por su exnovio Adrián Castro, de 22 años, en el momento en el que ella volvía del cuartel de la Guardia Civil acompañada de su padre tras poner una denuncia contra él por acoso y amenazas. El asesino se escondió en la vivienda familiar en Canteras, en Cartagena, a la que entró por una escalera que había comprado para ese propósito aprovechando la ausencia de ambos y cuando ella llegó, la apuñaló. Tras el crimen, intentó escapar, pero los vecinos lograron retenerle hasta la llegada de los agentes.

38- Noelia Noemí Godoy Benitez (28 de septiembre). La mujer paraguaya de 32 años fue apuñalada en el cuello y en la cara por su marido Eneko Fernández Iglesias de las Heras, de 33 años, con el que se había casado cuatro años antes. El hombre, de origen vasco, había llamado a la Policía antes del crimen en su domicilio de Sestao, en Vizcaya, para denunciar que se sentía 'perseguido'. Después de matar a su pareja, el asesino se suicidó tirándose por el balcón cuando se percató de que efectivos de la Policía autonómica iban a entrar a la vivienda.. Ella era peluquera y no había interpuesto ninguna denuncia por violencia de género. Sus padres vivían en Paraguay en el momento del asesinato y señalaron que su yerno estaba bajo tratamiento psiquiátrico.

39- Felicidad Bruhn (1 de octubre). La joven de 25 años fue asesinada de un tiro en su portal del distrito barcelonés de Sant Martí por su marido de 33 años. La víctima estaba en el portal intentando huir de su asesino cuando éste la mató, y ya en el interior de la vivienda el hombre mató a la bebé de 15 meses que tenían en común, Sharita, y se suicidó. La pareja vivía en Barcelona desde hacía un par de años y ambos procedían de Alemania.

40- Ana Belén Jiménez Hurtado (3 de octubre). La mujer de 44 años fue asesinada de un hachazo en la cabeza por parte de su marido Agustín Herrero Bedoya, de 49 años, del que estaba en trámites de separación. Aunque vivían en la aldea alavesa de Turiso, el cadáver de la víctima fue encontrado por una vecina en su propio coche en Miranda de Ebro, en Burgos. El asesino, que confesó el crimen un día después, tenía allí un negocio y la mujer era monitora en el colegio público alavés Unamunzaga Ribadellosa. El matrimonio tenía un hijo de 15 años y una hija de 18.

41- María Sánchez Coca (14 de octubre). La mujer de 66 años fue asesinada a cuchilladas por su expareja Antonio, de 73 años, en la casa en la que ella vivía en la urbanización barcelonesa de Rubí. La relación había durado cinco años, pero hacía varios meses que ella la había finalizado, y él se dio a la fuga tras el crimen, siendo detenido al día siguiente en Cornellà tras disparar tiros al aire. María estaba jubilada, tenía un exmarido y dos hijos mayores de edad.

42- María del Pilar Rodríguez Ortellado (22 de octubre). La mujer paraguaya de 32 años y madre de una hija menor de edad fue asesinada por su marido René Páramo, boliviano de 38 años del que había iniciado los trámites de separación. El asesino la mató en Burjulú de Cuevas de Almanzora, en Almería, donde ella cuidaba de una anciana con discapacidad en un cortijo, y después René se suicidó ahorcándose, aunque antes llamó a una amiga por teléfono para informarla de lo ocurrido. No había denuncias previas por malos tratos.

43- Lilibet Hernández Rodríguez (1 de noviembre). Lily, de 28 años, fue estrangulada por su marido Antonio P.B., de 45 años, ambos de origen cubano, en Arona, en Tenerife. El hombre, que llegó a España pocos meses antes por un programa de reunificación familiar, escondió el cadáver de la víctima en un armario tras envolverlo con una alfombra y le contó a un conocido lo que había ocurrido, y fue este quien llamó a la Policía. Los agentes le detuvieron en el aeropuerto. Tenían un hijo de seis años en común y ella trabajaba como camarera mientras esperaba la homologación de su título de Medicina. El hombre no tenía antecedentes por violencia de género y ella no había presentado ninguna denuncia.

44- Jessyca Bravo Cutillas (9 de noviembre). La joven de 28 años fue tiroteada en la puerta del colegio por su expareja mientras recogía al hijo de ambos, de seis años, de la escuela, suceso que presenció el pequeño junto a sus compañeros y otros profesores. Imanol Castillo, de 31 años, se suicidó después de un tiro en la boca en el interior de su coche coincidiendo con el día que estaba citado en el juzgado para un juicio rápido por amenazas a la víctima en Elda, en Alicante. El asesino ya tenía cuatro condenas por violencia de género, una orden de alejamiento, que había quebrantado el día anterior pero el juez de guardia lo dejó en libertad, y prohibición de establecer comunicación con ella.

45- Katharina W. (24 de noviembre). La mujer de 35 años fue asesinada por su exnovio Marcel, de 40 años, de un tiro de escopeta en la cabeza en Vinarós, en Castellón, donde ella se refugiaba desde hacía tres meses en casa de su madre tras huir de él desde Alemania, el país de origen de ambos. Ese día, el asesino recorrió en coche los 1.500 kilómetros de trayecto sin parar, le disparó desde la entrada de la vivienda y después se suicidó. La madre de la víctima fue la que encontró los cadáveres. No constan antecedentes ni denuncias previas.

46- Maricica Gheorghiu (30 de noviembre). La mujer de 53 años sufrió una brutal paliza de su marido, Losef L., de 40 años, que le provocó un infarto mortal en Guadassuar, en Valencia, donde ambos, de nacionalidad rumana, llevaban viviendo una década. No había orden de alejamiento ni denuncias.

47- Andrea Carballo Claramonte (23 de diciembre). La joven de 20 años fue obligada por su expareja, del que tenía una orden de alejamiento activa, a meterse en su coche en Vila-real, vehículo que después el hombre de 29 años estampó contra una gasolinera con ella dentro en Benicàssim, en Castellón. Tanto la víctima como Víctor Llorens Jordà, conocido como 'El Peonza', murieron en la colisión. Un mes después de que Andrea decidiera acabar la relación que había mantenido durante dos años a causa de los malos tratos que ella denunció hasta en tres ocasiones, el asesino continuó acosándola y amenazándola tanto a ella como a su familia. De hecho, en ese periodo intentó matarla atropellándola. Por ello, además de la orden de alejamiento, a la joven se le había adjudicado un agente de la Policía Local para que la protegiese, aunque no llegó a personarse.

48- Kenya Álvarez (25 de diciembre). La mujer de 30 años, con una hija menor de edad, fue asesinada el día de Navidad por su marido, de 35 años, y su cadáver apareció junto a las vías del tren semienterrado después de que algunos vecinos vieran al asesino 'cargando un bulto'. La víctima ya había presentado dos denuncias que después retiró contra Carlos Sánchez, quien acabó cortándole el cuello en Sant Adriá del Besós, en Barcelona.

49- Arantxa Lorenzo (28 de diciembre). La mujer de 37 años fue asesinada por su marido con un arma blanca en un domicilio de Azuqueca de Henares, en Guadalajara, en presencia de sus tres hijos menores e 12 y 9 años y 14 meses, de los cuales el bebé también era hijo de él. Tras acuchillarla, Jesús Marín, de 40 años, se intentó suicidar cortándose el cuello. Aunque la víctima no le había denunciado, el asesino tenía una denuncia por maltrato, que fue interpuesta por una anterior pareja en Madrid en 2007.