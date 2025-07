El testimonio de Macarena tras perder un ovario, 15 cm de colon y parte de la vejiga por el retraso en las pruebas médicas: "Tenemos que lidiar con la pérdida de órganos"

Trabajadores y pacientes del Hospital Materno Infantil de Málaga se quejan este verano, una vez más, de la falta de personal, hecho que además está provocando la cancelación de operaciones programadas desde hace meses. Donde más se está notando es en Andalucía, ya que se han cerrado más de 2.000 camas. También en otros puntos de la costa, precisamente donde hay más turistas, como Cataluña o la Comunidad Valenciana. En total, 10.000 camas menos en toda España. En el caso de las operaciones, hay hospitales que se quedan sin quirófanos.

Los pacientes que están sufriendo esta situación se quejan: "La resonancia que él se tiene que hacer cada tres meses, tengo que estar de un hospital a otro reclamándola porque no le llegan", nos cuenta una mujer, mientras que un trabajador se pregunta que "de qué sirve tener a los mejores cirujanos si luego se me puede estropear la operación porque no tenía enfermeros para curarlo", señala.

Macarena pierde un ovario, 15 cm de colon y parte de la vejiga por los retrasos en las pruebas

En Antena 3 Noticias, hemos conocido la historia de Macarena. Tiene 37 años, y por su endometriosis debe someterse a estrictos controles médicos que no le llegan a tiempo. Ella tiene claro el motivo por el que no le llegan las pruebas. Asegura que es "porque no hay médicos que puedan realizarlas". Debido a estos retrasos, ha perdido un ovario, 15 cm de colon y parte de la vejiga. Lamenta que "ya no solamente tenemos que lidiar con dolor diario, sino con la pérdida de órganos".

En el caso del Materno Infantil de Málaga, desprograman operaciones a los niños todos los días. Natalia Ferraro, Delegada SATSE del Hospital Materno Infantil, señala que "cuando el niño llega al centro se encuentra que no tiene donde ubicarse y entonces se desprograma el quirófano".

En Sevilla, el SAS cierra recursos esenciales. Rafael Carrasco, del sindicato, explica que "los cierres de quirófanos alcanzan el 55% y el de las consultas el 35%". En el hospital Virgen del Rocío, casi 400 camas y más de la mitad de los quirófanos inactivos, mientras los pacientes se quejan de esas "citas que no llegan".

Y en Cataluña, CSIF prevee el colapso total de las urgencias, con una pérdida de más de 3.000 profesionales. Una situación insostenible tanto para pacientes como para los sanitarios.

