Domingo, el hombre agredido en Torre Pacheco, anuncia que no va a denunciar: "Cuanta menos murga tenga mejor"

Domingo, el hombre de 68 años, agredido la semana pasada, presuntamente por un grupo de magrebíes, anuncia que no va a denunciar a los jóvenes que le atacaron, ya que quiere olvidar cuanto antes todo lo que pasó.

"La denuncia era si quería algo económico, y yo dije que no" ha expresado el hombre agredido. Unas declaraciones con las que muestra tajantemente su negativa a presentar cualquier tipo de demanda: "Yo no quiero denunciar porque no tengo ganas de murga, cuanta menos murga tenga mejor".

El caos en Torre Pacheco, la cronología de los hechos

Todo esto viene a raíz de las agresiones que recibió Domingo el pasado de 9 de julio, cuando a primeras horas de la mañana, el hombre fue atacado de camino al cementerio de la localidad murciana por un grupo de tres jóvenes.

En lo que respecta a la agresión a Domingo se practicaron tres arrestos, los dos primeros jóvenes han quedado en libertad con medidas cautelares, mientras que el último, de 19 años, ha ingresado en prisión provisional sin fianza.

Después de la brutal paliza, las redes sociales hicieron de altavoz con diversos bulos. Incluso se llegó a difundir un vídeo, de la paliza, pero que en realidad era una agresión diferente.

Fue a partir de ahí cuando el Ayuntamiento convocó una concentración para el viernes pasado día 11 "en contra de los recientes actos delictivos ocurridos en el municipio". Una convocatoria en la que cabe recalcar que no hacía referencia a la inmigración. Sin embargo, esa misma protesta derivó en altercados y agresiones.

A partir de ahí, ha habido varios altercados y concentraciones durante los días posteriores, generando un clima de tensión en la localidad murciana.

El ultra que incitó a la "cacería" en Torre Pacheco, en prisión provisional

Uno de los detonantes de estos altercados ha sido el ultra que ha llamado a la "cacería" en Torre Pacheco. Se trata del líder del movimiento supremacista xenófobo 'Deport Them Now UE'. El hombre, C.L.F, contaba con habilitación como vigilante de seguridad desde 2021 y como escolta privado desde 2025, aunque actualmente, no ejercía labores de escolta.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Mataró ha ordenado su entrada en prisión provisional. Recordemos que este hombre fue detenido en la localidad catalana el pasado miércoles 16 de julio, a quien se le achaca delitos de incitación al odio, pertenencia a asociación ilícita para cometer delito discriminatorio y tenencia ilícita de armas.

En el autor del Juzgado de Instrucción nº1 de Mataró señala que tras la agresión al hombre de 69 años, "habría difundido a través de los canales telemáticos de mensajería instantánea Telegram o Instagram" diversos mensajes "tendentes" para "promover actos hostiles y violentos contra ciudadanos de origen marroquí afincados en Torre Pacheco, impulsado por motivos meramente racista", habiendo motivado a un "clima de violencia, hospitalidad o discriminación", por lo que subraya el delito de incitación al odio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.