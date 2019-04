Los colores verde y violeta lideran la lucha feminista en América Latina

América Latina ha vivido el 8-M con más fuerza que nunca, vistiendo las calles de morado y verde. En Buenos Aires, Argentina, cientos de miles de manifestantes de todas las edades se movilizaron por la igualdad y pidieron la legalidad del aborto libre, seguro y gratuito, después de que el Gobierno rechazara la ley el año pasado.

La manifestación comenzó en la Plaza del Congreso, donde se debatió el aborto el año pasado y se volverá a debatir si se acepta el nuevo proyecto de ley que se presentará en abril, y la marea feminista continuó su marcha hasta la avenida 9 de Julio. "Niñas, no madres", fue uno de los cánticos más repetidos de la concentración.

Las argentinas reclamaron a los hombres que asuman su "compromiso" para acabar con los feminicidios, 54 en lo que va de 2019, y recordaron a las mujeres asesinadas en 2018 con el lema "hoy no están todas nuestras voces juntas porque desde la tumba no se puede gritar".

Protestas en México: "Vivas nos queremos"

En México, miles de manifestantes tomaron el Paseo de la Reforma, principal arteria de la capital. Vistiendo los colores morado y verde, reivindicaron un aborto libre en el país y la igualdad de derechos.

Consignas como "Vivas las queremos" y "hay que abortar este sistema patriarcal" y el grito "que no, que te dije que no, pendejo, no" fueron los más escuchados en un país en que las cifras de homicidios contra mujeres son de las más elevadas del mundo. Solo en 2018 se cometieron más de 3.500 feminicidios y los niveles de impunidad alcanzaron hasta el 80%.

Las calles de Río, contra Bolsonaro

Las calles de Río de Janeiro, en Brasil, también vivieron el rechazo de la violencia machista y la discriminación de la mujer. Miles de manifestantes vestidos de violeta protestaron en contra del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, quien en numerosas ocasiones ha empleado un discurso machista y racista.

En Brasil, más de 16 millones de mujeres mayores de 16 años sufrieron algún tipo de violencia durante el último año y, de ellas, 536 fueron víctimas de agresión física cada hora, lo que convierte al país en el quinto con mayor tasa de feminicidios del mundo. Una de las protagonistas de la manifestación brasileña fue a concejala y activista Marielle Franco, brutalmente asesinada a tiros hace casi un año en el centro de Río de Janeiro y cuyo crimen sigue en la impunidad.

Algunas de las consignas más repetidas en la manidestación fueron "Lute como uma garota" (luche como una chica), "Parem de nos matar" (paren de matarnos) o "El futuro tiene cara de mujer". También hubo una fuerte presencia de rechazo en contra de la discriminación que sufren las mujeres negras por su sexo y su color de piel.

En Chile, conra la "precarización de la vida"

En Chile, más de 190.000 personas, el doble que año pasado, vivieron la primera convocatoria de huelga general feminista. "Contra la precarización de la vida, mujeres trabajadoras a la huelga feminista" fue uno de los gritos más escuchados en Chile. El fin de la violencia política, sexual y económica hacia mujeres, la búsqueda de un trabajo digno, el derecho al aborto libre, legal y seguro y una educación no sexista, fueron algunas de las demandas de esta movilización.

El Día dela Mujer comenzó en Chile con la décima víctima de feminicidios en lo que va de año, mientras que en 2018 fueron 42 las mujeres asesinadas por sus maridos o parejas.

Por ese motivo, entre las peticiones de la huelga estuvo el cambio de la ley de feminicidios para que incluya todas las muertes machistas y no solo aquellas en las que esté implicado un exmarido, o expareja. La masividad del evento en Santiago provocó, incluso, el colapso de algunas de las estaciones de metro.