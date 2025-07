Prisión para el líder ultra detenido en Mataró por incitar una "cacería" en Torre Pacheco

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Mataró ha ordenado la entrada en prisión provisional para el ultra detenido en la localidad catalana que incitó una "cacería" en Torre Pacheco. Fue detenido y acusado de difundir mensajes con delitos de odio en relación a los incidentes ocurridos en el municipio murciano.

Tal y como ha detallado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la jueza ha enviado a prisión provisional y sin fianza para el joven de 28 años. Recordemos que este fue detenido por la Guardia Civil el pasado martes en Mataró. Al líder xenófobo se le achaca delitos de incitación al odio, pertenencia a asociación ilícita para cometer delito discriminatorio y tenencia ilícita de armas.

Los delitos, al detalle

Además, tal y como detalla el auto del Juzgado de Instrucción nº1 de Mataró, en lo que respecta a los indicios racionales de criminalidad, detalla que el acusado "habría admitido parcialmente la comisión de los hechos punibles al afirmar ser creador del movimiento 'Deport Them Now', que no califica como de asociación al estar integrado por exclusivamente su persona, y no valorar la repercusión social del comunicado remitido a raíz de los incidentes en Torre Pacheco".

A su vez, señala que tras la agresión al hombre de 69 años, "habría difundido a través de los canales telemáticos de mensajería instantánea Telegram o Instagram" diversos mensajes "tendentes" para "promover actos hostiles y violentos contra ciudadanos de origen marroquí afincados en Torre Pacheco, impulsado por motivos meramente racista", habiendo motivado a un "clima de violencia, hispitlidad o discriminación", por lo que subraya el delito de incitación al odio.

En lo que respecta a la tenencia ilícita de armas, el auto detalla que en el domicilio del investigado, intervenido por la fuerza policial, tenía: una carabina marca Gamo con mira telescópica y funda, una pistola de fogueo Nex Police, una ballesta modelo CR-002BA con tres proyectiles, una defensa eléctrica modelo 1188Type, dos defensas extensibles y una navaja de cartera Eilite-Force.

Igualmente, subraya "el peligro por parte del investigado de ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de la prueba relevantes para el enjuiciamiento" así como de "un eminente riesgo de reiteración delictiva".

¿Quién es el ultra detenido?

Ahora, tal y como informa el TSJC y recoge 'Efe', la jueza del juzgado de instrucción número 1 de Mataró se inhibirá en el Juzgado de instrucción 4 de San Javier (Murcia) que continuará con las diligencias.

Se trata del líder del movimiento supremacista xenófobo 'Deport Them Now UE'. El hombre, C.L.F, contaba con habilitación como vigilante de seguridad desde 2021 y como escolta privado desde 2025, aunque actualmente, no ejercía labores de escolta. El ultra llegó a postularse a las plazas de técnico-administrativo laboral para el centro penitenciaron catalán Mas d'Enric, en Tarragona, aunque no llegó a obtener la plaza.

