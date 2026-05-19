Toni Nadal: "Sinner no es tan brillante como Alcaraz, pero es más consistente"

Jannik Sinner es el amo y señor del circuito. Con Carlos Alcaraz fuera de las pistas por una lesión en su muñeca derecha, el de San Cándido acumula victorias y títulos mientras bate todos los récords de la historia del tenis: ya es el primer jugador capaz de ganar seis masters 1.000 de forma consecutiva (Paris Masters, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma), el más joven en completar los nueve ATP1000 -segundo jugador en lograrlo tras Djokovic- y el segundo jugador, tras Rafa Nadal, en ganar los tres Masters 1.000 de tierra batida (Montecarlo, Madrid y Roma) en la misma temporada.

El número 1 del mundo llega a Roland Garros como el máximo favorito y con muchas opciones de añadir a su palmarés el único grand slam que le falta y completar el Career Grand Slam. Toni Nadal, el hombre que cinceló a Rafa Nadal, campeón de 22 grand slam (incluidos 14 Roland Garros), ha dejado claro en Radioestadio Noche de Onda Cero que lo que está logrando el transalpino es "algo extraordinario".

"Tal y como se ha puesto el tema con Sinner, cada vez es más difícil ganarle, más difícil tener la posibilidad de ponerle en apuros, pero bueno, vamos a seguir confiando que eso en algún momento pueda pasar. Lo que estamos viviendo con Sinner es algo extraordinario, es el sexto Masters 1.000 que gana de forma consecutiva. Es el máximo favorito (a Roland Garros) sin discusión. Parece prácticamente imposible que alguien pueda derrotarle, pero quiero confiar en que esto pueda pasar", explicaba anoche Toni Nadal en una conversación con Rocío Martínez y Edu Pidal.

Toni Nadal ha aclarado que ningún tenista se alegra de la lesión de Alcaraz, pero que los Zverev o Sinner prefieren que el murciano no esté porque sus opciones de triunfo aumentan.

"Nadie se alegra de la lesión de otro, pero cuando (Alcaraz) no participa están todos bastante contentos. Todos no, porque hay jugadores a los que Alcaraz no les afecta, pero los afectados, todos claro que quieren que Alcaraz no juegue. Es normal, Alcaraz es el máximo rival de todo el mundo. Zverev, Sinner... saben que sin Alcaraz en liza, las opciones de victoria son mucho mejores. Yo no me alegraba cuando Federer no participaba o cuando Djokovic no participaba, pero yo no quería tanta dificultad", reconoce Toni Nadal.

"Sinner lo que hace mejor es jugar a un ritmo muy elevado"

El tío de Rafa Nadal opina que la forma para derrotar a Sinner pasa por jugar a un ritmo más pausado, algo que ya hizo el año pasado Djokovic en las semifinales de Roland Garros.

"Yo creo que él que lo hizo bien fue Djokovic el año pasado, cuando le jugó algo más lento y con bolas un poco más altas. Está claro que Sinner lo que hace mejor es jugar a un ritmo muy elevado y no olvidemos que Medvedev si lo tenemos que catalogar dentro de los jugadores de tierra no es top-10. Recuerdo sus enfados por jugar en tierra, pero no es Ferrer, Murray ni un Wawrinka o Del Potro, en tierra hablo. Le puso en ciertos apuros a Sinner, pero en el deporte todo cambia de un día para otro. Hay que ver la categoría de los jugadores con los que te enfrentas. Y el año pasado recuerdo que Djokovic le puso en aprietos en Sinner, claramente. Todo puede pasar y los jugadores que vienen detrás deben luchar como si fuera el partido de su vida. Y luego ya veremos", sostuvo Toni Nadal en Radioestadio Noche.

Por último, el que fuera entrenador de Rafa Nadal ha analizado el actual momento de forma de Jannik Sinner y ha subrayado que ha incorporado aspectos a su juego que le hacen ser un jugador mucho más temible.

"Sí, ha mejorado. Es más consistente. Él tenía ciertas dificultades, y creo que Alcaraz no se lo explotaba suficiente, en las bolas cortadas y bolas bajas. Le faltaba un pelín de habilidad, pero lo ha mejorado. Ha incorporado la dejada a su juego, también llega más fácil y resuelve más las jugadas cuando alguien le hace los cambios de ritmo y las dejadas. Sinner es un gran campeón. Tiene muchas virtudes. No es tan brillante como Alcaraz, pero es más consistente. No suele perder su compostura en la pista, aguanta la presión. Es un tipo que lo tiene todo o casi todo", concluye Toni Nadal.

Conversación con Toni Nadal en Radioestadio Noche

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