El Real Madrid hace oficial el adiós de Dani Carvajal: "Una de las más grandes leyendas de nuestro club"

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, no seguirá en el club blanco la próxima temporada tras no renovar el contrato que finaliza al final de la presente temporada, cerrando así su etapa en el conjunto blanco tras 27 títulos y 451 partidos, el último, el próximo sábado en el Santiago Bernabéu ante el Athletic.

"El Real Madrid C. F. y nuestro capitán Dani Carvajal han acordado poner fin a una etapa maravillosa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial", informa el club blanco en un comunicado.

Dani Carvajal ha jugado 13 temporadas en el club blanco y es uno de los cinco jugadores de la historia del Real Madrid que cuenta con seis Copas de Europa.

"Llegó al Real Madrid en el año 2002 y ha defendido nuestra camiseta durante 23 temporadas: 10 en la cantera y 13 en el primer equipo, con el que ha conseguido 27 títulos: 6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España", recuerda el club blanco.

El próximo sábado se le rendirá un homenaje en el Santiago Bernabéu, según explica el Real Madrid en su comunicado, en el último partido de Liga ante el Athletic.

"El Real Madrid le desea a Dani Carvajal y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida. El estadio Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado con motivo del último partido de Liga que disputará nuestro equipo", informa el club blanco.

Comunicado íntegro del Real Madrid sobre el adiós de Dani Carvajal

El Real Madrid C. F. y nuestro capitán Dani Carvajal han acordado poner fin a una etapa maravillosa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada.

El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial.

Carvajal es uno de los cinco jugadores que a lo largo de toda la historia del fútbol han logrado ganar 6 Copas de Europa, y ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las épocas más brillantes de nuestra historia.

Llegó al Real Madrid en el año 2002 y ha defendido nuestra camiseta durante 23 temporadas: 10 en la cantera y 13 en el primer equipo, con el que ha conseguido 27 títulos: 6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España.

A nivel individual, Carvajal fue incluido en el Once Mundial de FIFpro 2024, consiguió el Premio The Best al Once Masculino de la FIFA 2024 y fue designado el Mejor jugador de la final de la Champions 2024, en la que marcó un gol.

Carvajal ha disputado 450 partidos con nuestro equipo, en los que ha marcado 14 goles.

Con la selección de España, ha jugado 51 partidos, proclamándose campeón de la Eurocopa en 2024 y de la Liga de Naciones en 2023.

Para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, “Dani Carvajal es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su cantera. Su imagen junto a nuestro querido y recordado Alfredo Di Stéfano poniendo la primera piedra de la Ciudad Real Madrid quedará para siempre en el corazón de todos los madridistas y en la historia de nuestro club. Carvajal ha representado siempre los valores del Real Madrid de manera ejemplar. Esta es y será siempre su casa”.

El Real Madrid le desea a Dani Carvajal y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

El estadio Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado con motivo del último partido de Liga que disputará nuestro equipo.