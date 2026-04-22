Toni Nadal y si Alcaraz debe arriesgar para estar en Roland Garros: "A su edad..."

Poco a poco los aficionados al tenis van asimilando que lo más probable es que Carlos Alcaraz no pueda jugar en la próxima edición de Roland Garros por la lesión que sufre en su muñeca derecha. El tenista murciano confirmó este mismo lunes, en la gala de los Laureus en Madrid, que forzar para jugar en París podría comprometer su carrera, algo a lo que no está dispuesto el campeón de siete grand slam.

"Veremos a ver qué pasa pero tenemos una carrera muy larga, muchos años por delante, y que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar para el futuro. Veremos la prueba y veremos que sale pero prefiero volver más tarde y muy bien que pronto y mal. Hay que cuidarse que la carrera puede ser larga", indicó el de El Palmar.

El dos veces campeón de Roland Garros (2024 y 2025) se enfrenta al dolorosa realidad de no poder defender su corona en el grand slam parisino, una decisión que Toni Nadal comprende y considera acertada. El que fuera entrenador de Rafa Nadal ha ofrecido su punto de vista en los micrófonos de Radioestadio Noche de Onda Cero.

"He escuchado las declaraciones y parece que tiene más o menos claro que será difícil jugar allí. De todos modos, te diré, lo que ha dicho me parece muy acertado porque a su edad no tiene que arriesgar, con 22 años, va a cumplir 23, le quedan muchos años y la lesión de muñeca, si tiene un tendón inflamado, es mucho mejor tener precaución y ya veremos. Todavía falta un mes y nos días para empezar el torneo, pero escuchándole, parece ser que su participación en Roland Garros está complicada", indica Toni Nadal.

"La participación en Roland Garros la intuyo complicada"

En la conversación con Rocío Martínez y Edu Pidal, el hombre que forjó al campeón de 22 grand slam ha explicado lo qué supone la lesión que sufre Alcaraz para un tenista.

"Ya lo he dicho también, Rafael tuvo algo parecido en la muñeca, aunque tuvo la suerte que era la muñeca derecha, y Rafael, siendo zurdo, pudo seguir entrenándose, golpeando de drive... En el caso de Carlos, imagino que, no sé el tiempo que le habrán dicho, pero es tiempo de total inactividad. Y, aunque Carlos coge la forma rápido, si queda un mes normalmente siempre te aconsejan no volver a la competición si la lesión no está completamente curada. Y creo que esto es lo que creo que va a hacer él", apunta Toni Nadal.

"Sí, lleva una férula que es lo normal, necesita total inactividad para que se recupere. Yo no sé exactamente el alcance exacto de la lesión, pero por lo que ha dicho él y lo que sabemos de Feliciano o lo que vivió Rafael, la participación en Roland Garros la intuyo complicada, lo cual es una trastada para el tenis español y sobre todo para él porque tenía muchas opciones de poder repetir el título", lamenta el tío de Rafa Nadal.

"A las velocidad que se juega, es fácil que algún tendón sufra..."

El mítico entrenador ofrece la explicación y su punto de vista por la que ahora mismo se producen más lesiones que hace unos años, apuntando a la mayor velocidad a la que se juega hoy en día.

"Hoy en día, las lesiones... la pelota va tan rápida que es muy fácil hacer un movimiento brusco y en un movimiento brusco todas las articulaciones y tendones sufren. Antes, había otro tipo de lesiones porque se jugaba más pausado y difícilmente hacías un gesto no controlado. Hoy en día, a las velocidad que se juega, es fácil que algún tendón sufra o que te tuerzas un tobillo... Cualquier cosa es fácil que pase hoy en día a estas velocidades", analiza Toni Nadal.

El exentrenador de Rafa Nadal sostiene que Alcaraz era "el claro favorito" para Roland Garros, lo que hace aún más dolorosa la decisión de no acudir a París.

"Lo que tenemos que tener claro es que él ha hablado con el médico y él dice lo que cree tiene que decir. No va a decir que va a participar para no participar o no va a decir lo contrario. Pero está claro que el médico le ha marcado un camino y él ve complicada su participación (en Roland Garros). ¿qué es duro? Creo que es muy duro, porque dejarse un grand slam siempre es duro, pero sí encima es en el que Carlos tiene probablemente más opciones de repetir el título, aunque perdiera en Montecarlo con Sinner, para mí Carlos era el claro favorito. Dejárselo es duro y complicado para él, pero creo que él inteligentemente antepone la carrera al deseo de jugar inminentemente", opina Toni Nadal.

"Si no está claro que la lesión está completamente recuperada, yo creo que hace lo que toca no forzando porque estas lesiones cuando fuerzas es cuando al final se puede romper lo que en un momento solo estaba inflamado. No tiene necesidad", añade Toni Nadal.

Toni Nadal recuerda que Carlos Alcaraz ya ha ganado un grand slam (Open de Australia) esta temporada y que debe pensar en lo que resta del año.

"El año es muy bueno para él, aunque las cosas no hayan ido bien en los tres últimos torneos, ha conseguido un gran slam... Para mí si le dicen que no está clara la participación, yo no participaría. Además, a estos niveles tienes que estar muy bien para rendir al nivel que te corresponde. Es mucho mejor no forzar", apunta Toni Nadal en Radioestadio Noche.

"Ya sé que en última instancia decide el jugador, pero si el médico no lo ve claro... Otra cosa es que estés en el torneo, que Rafael a veces lo ha hecho, tener problemas y estar en semifinales o en la final y decir: 'Bueno, aquí me arriesgo'. Pero antes de empezar no te arriesgas. Desgraciadamente se tiene que dejar su primer gand slam, es un problema pero tiene muchos años por delante y le quedan a jugar a un buen nivel 50 o 60... Así que tampoco será tan grave, mejor no arriesgar porque casi nunca va bien", concluye Toni Nadal.