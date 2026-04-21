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Herido grave Alamara Djabi, juvenil del Midtjylland, tras ser apuñalado

Alamara Djabi se encuentra estable tras recibir una puñalada el fin de semana en Herning, al oeste de Dinamarca.

Alamara Djabi, en un partido

Alamara Djabi, en un partidoInstagram

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Alamara Djabi, centrocampista juvenil del Midtjylland danés se encuentra estable tras ser apuñalado el pasado fin de semana en Herning, al oeste de Dinamarca, según ha informado el club danés.

"El jugador de FCM, de 19 años, resultó gravemente herido en una puñalada y ahora se encuentra en condición estable tras dos operaciones. Ha despertado de un coma artificial y está bien dadas las circunstancias. El FC Midtjylland mantiene un diálogo y cooperación estrecha con las autoridades y apoya a él y a su familia", indica el Midtjylland en su página web.

Alamara Djabi, mediocentro de 19 años, recibió una grave puñalada y resultó gravemente herido, estando su vida en riesgo y teniendo que somterse a una operación de urgencia.

"Se ha producido una grave puñalada en Herning durante el fin de semana, donde Alamara Djabi, de 19 años, del FC Midtjylland, resultó gravemente herido. Posteriormente, Alamara Djabi estuvo en peligro de muerte y fue sometido a una cirugía de urgencia. Desde entonces, se ha sometido a otra operación y, tras un esfuerzo profesional del personal de rescate y los médicos del hospital, su estado es ahora estable. Ha despertado de un coma artificial y está bien dadas las circunstancias", explica el Midtjylland danés.

La investigación policial continúa y se difunde una foto del sospechoso

El joven llegó al Midtjylland hace tres años, procedente de la cantera del Benfica. La Policía danesa aún no ha determinado el motivo concreto del ataque, aunque cree que está vinculado con una disputa personal en el ambiente nocturno de la ciudad. Las autoridades han difundido el nombre y una foto del sospechoso, aunque todavía no ha habido detenciones.

"El FC Midtjylland mantiene un estrecho diálogo y cooperación con las autoridades y brinda apoyo a Alamara Djabi y su familia. Por respeto a la investigación policial, incluidas interrogatorios a testigos e investigaciones, no haremos más comentarios", aclara el club danés.

"Pedimos comprensión pública y un llamamiento al respeto por la privacidad de Alamara Djabi y sus seres queridos en esta difícil situación, e instamos encarecidamente a que la prensa no intente contactar ni con compañeros ni con miembros del personal, ya que todos están claramente profundamente afectados por el grave incidente. Alamara Djabi no ha sido seleccionado para el primer equipo durante mucho tiempo y no ha estado en la competición para los próximos partidos. Nuestros pensamientos están con nuestro compañero, su familia y amigos, y le deseamos una pronta recuperación continua", concluye el comunicado del Midtjylland danés.

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