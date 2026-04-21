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Detenidos dos aficionados de la Real Sociedad por tratar de sacar de la carretera una autocaravana con hinchas del Atlético

Los hechos ocurriendo el domingo en la A-5 a la altura de Almendralejo, Badajoz, y fueron denunciados en las redes sociales.

Momento en el que tratar de sacar la autocaravana de la v&iacute;a

Momento en el que tratar de sacar la autocaravana de la víaRedes Sociales

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La Guardia Civil de Badajoz detuvo el pasado domingo a dos aficionados de la Real Sociedad, que posteriormente fueron puestas en libertad, por el acoso a una furgoneta que llevaba una bandera española con el escudo del Atlético de Madrid cuando circulaban por la A-5 en Mérida a la vuelta de la final de la Copa del Rey. Esos dos aficionados, del País Vasco y mayores de edad, serán investigados por la vía penal, según ha explicado este martes el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

"Irá por la vía penal de forma clara pues se pone en riesgo la vida de otra persona y es una irresponsabilidad”, ha detallado el delegado del Gobierno en Extremadura.

Jusapol Madrid ha confirmado la detención de los ultras del club donostiarra, mostrando en su cuenta de X, antiguo Twitter, el momento en el ue tratan de sacar de la vía la furgoneta en la que iban aficionados del Atlético de Madrid.

"La Guardia Civil detuvo a los radicales de la Real Sociedad que intentaron sacar de la vía a una furgoneta del Atlético de Madrid en Badajoz. Provocar un accidente por llevar la bandera de España. Que caiga todo el peso de la ley", indica Jusapol Madrid.

En un vídeo publicado el domingo en varias redes sociales, se aprecian tres furgonetas oscuras que circulan junto a una cuarta, esta última de color blanco con la citada bandera, y sobre la cual una de las oscuras hizo una maniobra peligrosa.

Una de las tres primeras se sitúa en paralelo por la izquierda a la furgoneta blanca con la puerta derecha abierta y amaga con aproximarse u ocupar el carril derecho por el que circulaba el vehículo con la citada bandera.

Fuentes del instituto armado confirmaron que hay una investigación abierta a raíz del visionado del vídeo.

"Han abierto hasta la puerta lateral, les decían que se pararan"

Las imágenes fueron grabadas este domingo, un día después de la final de la Copa del Rey, en la autovía A-5 a la altura de Mérida, según se escucha en el vídeo grabado por los ocupantes de un vehículo que circulaba detrás de las furgonetas.

Una testigo de lo ocurrido denunció en la Cadena COPE lo sucedido, explicando que "hemos visto a esta panda de impresentables, de hecho han abierto hasta la puerta lateral, les decían que se pararan".

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