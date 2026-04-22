María Guardiola, investida presidenta de la Junta de Extremadura

La candidata del PP María Guardiola ya ha sido investidapresidenta de la Junta de Extremadura con los votos a favor de su partido y de Vox, como estaba previsto tras el acuerdo de gobierno suscrito la semana pasada entre ambas formaciones. PSOE y Unidas han votado en contra. La investidura de Guardiola sale adelante tras los intentos fallidos del 4 y 6 de marzo, en los que solo contó con el apoyo de los diputados del PP, en plenas negociaciones de los grupos parlamentarios de derecha. Guardiola tomará posesión del cargo este viernes en un acto que se celebrará en el Anfiteatro Romano de Mérida.

"No es fascismo, es mayoría parlamentaria"

Guardiola ha señalado que no pedirá perdón por gobernar con Vox, considerando que "las urnas han hablado" y el acuerdo alcanzado "no es fascismo, es mayoría parlamentaria". "Solo desde el acuerdo pueden salir políticas útiles para la ciudadanía. Dejen de demonizar el acuerdo", ha instado Guardiola al PSOE y a Unidas por Extremadura en su turno de réplica a los grupos parlamentarios en el segundo debate para la elección de la candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Guardiola carga contra el PSOE, un partido que critica el concepto de 'prioridad nacional', pero avala "la prioridad nacionalista del Gobierno de Pedro Sánchez", que "excarcela a terroristas y pacta con golpistas de ETA". "¿Qué tiene de facha defender a los agricultores extremeños del Pacto Verde?", ha señalado Guardiola al PSOE. Les acusa, además, de actuar con "comodidad y resignación" cuando gobernó en esta comunidad autónoma por el bien del partido a cambio de "la falta de desarrollo social y económico" de la región. "Si quieren volver a ser un partido creíble y que aspira a gobernar, lo primero que deben hacer es asumir el resultado electoral" del pasado 21 de diciembre.

Con todo, advierte a los socialistas que se volverán a equivocar si "mantienen el mismo collar" aunque cambien de dirigente, en alusión al Congreso Regional que el PSOE extremeño celebrará este sábado para elegir a un nuevo secretario general.

Guardiola apela al respeto

Guardiola ha apelado al respeto por parte de la oposición política, tras escuchar "insultos y descalificaciones" constantes hacia su persona. "Ustedes han pedido que me vaya, pero ¿quiénes son ustedes para negar la voz de las urnas?", ha preguntado. "Política es poder confrontar modelos e ideas, pero existe la obligación de guardar las formas y respetar", ha señalado la presidenta en funciones, que también afea a la oposición por difundir "una visión catastrofista" de Extremadura.

Tras exponer diferentes cifras de mejora en el ámbito sanitario, económico, empleo y exportaciones logradas durante su Ejecutivo, Guardiola ha señalado que la mentira "tiene un vuelo muy bajo". Acusa a la oposición de "manosear" las políticas de igualdad y de defensa de las mujeres al creer que son de "su propiedad". "En mi feminismo no cabe juzgar a ninguna mujer" por su orientación política, "en el suyo, sí", ha señalado, criticando al PSOE y Unidas por "callar" ante los presuntos casos de prostitución y acoso a las mujeres en ambos partidos.

De la misma forma, ha defendido una inmigración "legal, ordenada y vinculada al trabajo", pues dicho proceso es "una oportunidad si se gestiona con rigor". "El PP va a cumplir el acuerdo. No somos el mismo partido -en alusión a Vox-, pero nos une la voluntad de mejorar la vida de los ciudadanos", ha concluido.

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