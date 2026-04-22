Abascal anuncia que el acuerdo PP-Vox en Aragón está "muy avanzado": "A mí me gustaría que pueda ser en las próximas horas"

La fumata blanca en Aragón podría ser inminente. Después de que se haya desatascado el acuerdo de gobierno en Extremadura entre PP y Vox, Santiago Abascal ha insinuado en Espejo Público que también está a punto de haber 'quorum' en Aragón. Santiago Abascal ha querido ser "prudente" y dejar el protagonismos a las direcciones de PP y Vox en Aragón, pero sí ha confirmado que el acuerdo de gobierno está "muy avanzado" y que a él le gustaría que el anuncio se produjese en "las próximas horas".

"Yo quiero ser prudente y espero que puedan anunciarlo pronto de manera conjunta tanto nuestros representantes en Aragón como los del PP. A mí me gustaría que pueda ser en las próximas horas esta muy avanzando, yo no lo descarto pero si no puede ser en el día de hoy será en las próximos días. Estoy convencido de que será un acuerdo satisfactorio para todos".

Abascal se ha mostrado optimista de cara a todos los posibles acuerdos que siguen en el aire: "Yo creo que podrá haber acuerdos muy pronto si no hay zancadillas" e insiste en que por su parte "no hay cambio de discurso".

En ese afán que repite el líder de Vox de "hablar claro" asegura que su partido no da "sorpresas. Este es el menú que damos a los españoles", porque insiste que frente a los "17 partidos populares que hay" solo habría un Vox. Cierto es que no ha dado detalles de qué se incluirá en ese acuerdo "satisfactorio para todos" en Aragón, la incógnita está en saber si se cumple su premisa de que se ofrece menú único para todo el territorio y entonces también se recogerá esa "prioridad nacional" o si eso no aparecerá de forma explícita en el pacto.

Abascal ha reprochado que el PP "tiene posiciones muy distintas en cuestiones de territorio" dentro del propio partido. "Nosotros hemos llegado a un acuerdo con el PP de Extremadura, de María Guardiola, a un acuerdo que creo que es razonable para ambas formaciones y donde se ha llegado a unas posiciones muy concretas en lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda pública, y a las ayudas sociales, donde creemos que los españoles tienen que tener prioridad y creemos que tienen que tener prioridad, porque los españoles están discriminados. A nosotros nos parece que es de sentido común, creemos que el PP de Extremadura lo ha asumido, lo ha pactado con nosotros y se lo agradecemos a la señora Guardiola y parece que hay otros dirigentes del PP que no lo comprenden".

Aludiendo directamente a Juanma Moreno y a Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal ha celebrado que ambos dirigentes populares se hayan manifestado públicamente en contra de la "prioridad nacional". Porque argumenta: "Los españoles deben saber que si Vox tiene representación en Andalucía o Madrid habrá protección del campo, impuestos más bajos, y una protección de los españoles que hoy están discriminados" frente a una mayoría absoluta del PP en la que sus candidatos no apoyarían dicho principio.