Sesión de control al Gobierno en el Congreso, streaming en directo

Este miércoles, se ha celebraod una nueva sesión de control en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha regresado a una sesión de control de la Cámara Baja tras casi un mes.

El líder del Ejecutivo ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de dar "una patada a la Constitución" con el pacto con Vox en Extremadura. "Tantas lecciones que dan ustedes de constitucionalismo y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución", ha reclamado Sánchez en un cara a cara en el que Feijóo no ha tenido ocasión de responder porque era el turno de cierre de Sánchez. El presidente considera que con el pacto PP-Vox se está "violando" el principio de igualdad entre ciudadanos y el principio de no discriminación.

Recuerda que en el vídeo superior puedes seguir la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados en directo.

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