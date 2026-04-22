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Sesión de control al Gobierno en el Congreso, streaming en directo

Sigue aquí en directo la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

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Este miércoles, se ha celebraod una nueva sesión de control en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha regresado a una sesión de control de la Cámara Baja tras casi un mes.

El líder del Ejecutivo ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de dar "una patada a la Constitución" con el pacto con Vox en Extremadura. "Tantas lecciones que dan ustedes de constitucionalismo y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución", ha reclamado Sánchez en un cara a cara en el que Feijóo no ha tenido ocasión de responder porque era el turno de cierre de Sánchez. El presidente considera que con el pacto PP-Vox se está "violando" el principio de igualdad entre ciudadanos y el principio de no discriminación.

Recuerda que en el vídeo superior puedes seguir la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados en directo.

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