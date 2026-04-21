Javier Hidalgo señala a Aldama como "canal de comunicación" con distintos ministerios en el rescate de Air Europa

El Tribunal Supremo ha retomado este martes una nueva sesión del juicio por el llamado 'caso mascarillas', una investigación centrada en las presuntas comisiones ilegales en contratos de material sanitario durante la pandemia.

En esta jornada, una de las declaraciones más relevantes ha sido la de Francisco Javier Hidalgo, exCEO de Globalia, quien ha vinculado directamente al empresario Víctor de Aldama con el rescate de Air Europa. Según ha explicado, Aldama actuaba como "un canal de comunicación" con distintos ministerios en ese proceso.

Hidalgo ha detallado que conoció a Aldama en 2018 en un hotel en México. Un año después, en 2019, firmaron un contrato relacionado con la recuperación de deuda en Venezuela, lo que marcó el inicio de su relación profesional. A partir de ahí, ha situado a Aldama en una posición de intermediación en asuntos institucionales, especialmente en lo relativo al rescate de Air Europa.

El rescate

Durante su intervención, Hidalgo ha subrayado la importancia que tuvo el rescate para la supervivencia de la compañía. Globalia recibió un préstamo de 475 millones de euros, una operación que ahora está bajo investigación por la supuesta intermediación de Aldama y un posible contrapago por sus gestiones.

Según ha explicado, el comisionista percibía unos 10.000 euros mensuales por su trabajo para la empresa. Además, la investigación también apunta a posibles beneficios indirectos, como las vacaciones en Marbella que, según la UCO, habría disfrutado el exministro José Luis Ábalos en relación con estas gestiones.

Hidalgo también ha mostrado su malestar con las condiciones del préstamo concedido por la SEPI, el organismo público encargado de canalizar la ayuda. En concreto, ha criticado que la operación incluyera su salida como consejero delegado. "Desconozco ningún préstamo que se haya dado así", ha afirmado durante su declaración, cuestionando los términos del rescate. Air Europa, por su parte, ya ha devuelto el importe recibido. Lo hizo en noviembre de 2025, un año antes de lo previsto inicialmente.

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