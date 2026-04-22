Vídeo del momento en el que el tirador de Teotihuacán amenaza a los turistas: "Esto se construyó para sacrificar no para que vengáis a hacer la puta fotito de mierda"

A continuación mostramos las imágenes inéditas del tiroteo que este lunes acabó con la vida de una turista canadiense en la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, México. Uno de los visitantes grabó el momento en el que el tirador los toma como rehenes.

Esta persona consigue dejar el móvil grabando y advertimos de que las imágenes y el audio son de gran dureza. Se escuchan las terribles amenazas del agresor y se siente el pánico que vivieron los presentes. Se aprecia que hay niños y se escuchan llantos. El tirador, finalmente, fue acorralado por la policía y acabó quitándose la vida. En ese momento los turistas salen corriendo pirámide abajo.

El agresor fue identificado, después de encontrar en la zona una credencial, como Julio César 'N', de 27 años y residente de Ciudad de México. Se desconocen hasta el momento las motivaciones que han podido llevar a este joven a cometer el suceso. En las imágenes se escucha al tirador gritando esto: "Levántate y corta eso. Tienes un puto minuto y si no lo haces te disparo. Y vosotros, mierda que habéis venidos desde la puta Europa, no vais a regresar. Si os movéis os sacrifico. Esto se construyó para sacrificar cabrones, no para que vengáis a hacer la puta fotito de mierda".

La identificación del sospechoso se ha logrado tras el hallazgo de una credencial de elector en el lugar de los hechos, cuyos datos coinciden con el hombre que aparece en los vídeos difundidos por redes sociales durante el ataque. Las imágenes han sido compartidas, aunque su autenticidad está siendo analizada por las autoridades.

El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad en zonas turísticas de alta afluencia en México, donde la presencia de visitantes internacionales exige medidas reforzadas de vigilancia. Aunque Teotihuacán cuenta con dispositivos de seguridad habituales, el ataque ha puesto en cuestión los protocolos de prevención ante incidentes de violencia extrema.

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