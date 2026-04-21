Caso Kitchen: varios policías niegan conocer el uso de fondos reservados para espiar a Bárcenas

Este martes ha sido la octava jornada del juicio del llamado 'caso Kitchen', y ha dejado nuevas declaraciones de mandos policiales sobre el uso de fondos reservados y el presunto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Uno de los comisarios ha reconocido que conocía la existencia y cuantía de esos fondos, aunque ha asegurado que desconocía a qué operaciones concretas se destinaban. La misma línea ha seguido un exjefe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, que ha admitido haber oído comentarios sobre seguimientos a Bárcenas y su entorno, pero sin confirmación directa. Durante la sesión, varios agentes han insistido en que no tenían constancia oficial de vigilancias al extesorero. El exresponsable de la UDEF, Manuel Vázquez, ha explicado que, al menos durante su etapa, no puede afirmar que esos seguimientos se produjeran dentro de los canales conocidos.

También ha subrayado que dentro de la investigación del caso Gürtel no había dudas sobre la identidad de "M. Rajoy", en referencia a Mariano Rajoy, aunque sí sobre la validez de los documentos aportados por Bárcenas.

Falta de pruebas concluyentes

Otro de los puntos analizados ha sido la validez de los mensajes que el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, registró ante notario y que atribuyó al exministro Jorge Fernández Díaz. El notario que certificó esos mensajes ha explicado que no puede confirmar su origen, limitándose a dar fe de lo que aparecía en el teléfono móvil en ese momento.

Fuera de la sala, le han preguntado por el caso a la portavoz del Gobierno, Elma Sáiz, que ha asegurado que la implicación de Rajoy en el caso está clara y ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aclare si tomará medidas dentro del partido.

El juicio continuará con nuevas comparecencias, entre ellas la del empresario Ignacio López del Hierro, en una causa que analiza si existió una operación parapolicial para obtener información comprometida de Bárcenas al margen de los cauces judiciales.

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