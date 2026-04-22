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Morante sigue alimentándose por vía mientras se recupera de la cornada sufrida

El torero permanece hospitalizado y continúa su recuperación tras una herida muy grave.

Morante de la Puebla

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El diestro José Antonio Morante de la Puebla continúa ingresado en un hospital de Sevilla tras la grave cornada sufrida el pasado lunes en la plaza de la Maestranza. Según fuentes de su entorno, su evolución es positiva dentro de la cautela que requiere una lesión de estas características.

El torero permanece en planta en el hospital Viamed-Santa Ángela de la Cruz, donde fue trasladado tras ser intervenido de urgencia en la enfermería del coso sevillano. De acuerdo con la información facilitada, el estado general es "favorable" y ya ha podido levantarse de la cama, lo que se interpreta como un avance en su recuperación.

La cornada fue calificada como "muy grave" en el parte médico emitido tras la intervención. La herida afectó al recto y a la musculatura esfinteriana, con una trayectoria de unos diez centímetros. El cirujano que le atendió, Octavio Mulet, ha señalado que el estado del torero es "óptimo" dentro de la prudencia que exige este tipo de lesiones.

Por el momento, el diestro deberá continuar alimentándose por vía intravenosa para evitar el tránsito intestinal, una medida necesaria para no comprometer la evolución de la herida.

El momento de la cogida

El percance se produjo durante la lidia del cuarto toro de la tarde, un ejemplar de la ganadería Hermanos García Jiménez, llamado 'Clandestino'. El animal derribó al torero durante el primer tercio y lo corneó en el suelo, provocando una situación que obligó a suspender su actuación.

Tras la cogida, Morante no pudo incorporarse y fue trasladado de inmediato por las asistencias hasta la enfermería, donde fue operado de urgencia.

El calendario del torero incluía próximas citas, como su participación el 10 de mayo en Valladolid y su presencia en la Feria del Caballo de Jerez los días 15 y 16. Ambas convocatorias contaban con las entradas agotadas.

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