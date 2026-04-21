La Fiscalía pide nueve años de cárcel para Álvaro Aguado, acusado de agresión sexual

La Fiscalía ha solicitado nueve años de prisión para Álvaro Aguado, exjugador del Espanyol y acusado de agredir sexualmente a una trabajadora del club perico en el baño de una discoteca de Barcelona en junio de 2024. Además, se pide una indemnización de 65.000 (55.000 euros por el daño moral causado y otros 10.000 por las secuelas psicológica) para la víctima por el daño moral causado y las secuelas psicológicas; y la prohibición de aproximarse a menos de 1.000 metros de la víctima y a comunicarse con ella por cualquier medio durante 8 años.

En su escrito de acusación, al que accedido Antena 3 Noticias, el Ministerio Público sostiene que Aguado, de 28 años, agredió a la mujer durante la madrugada del 24 de junio en el lavabo masculino de la discoteca Opium de Barcelona pese a que la víctima, que se hallaba en "estado de shock", le pidió que "parase", que "no quería tener relaciones sexuales".

La Fiscalía relata que Álvaro Aguado, en un baño de la discoteca Opium, obligó a la mujer a "practicarle sexo oral, llegando a introducir su pene en la boca de la misma". "Seguidamente, le dio la vuelta y comenzó a penetrarla vaginalmente, sin que conste que llegase a eyacular y sin utilizar preservativo".

En el escrito de acusación de la Fiscalía, se explica que la mujer estaba "en estado de shock, le pedía que parase y le manifestaba que no quería mantener relaciones sexuales con él".

"Finalmente, el procesado cejó en su actitud, volvió a vestirse y le dijo a la perjudicada: 'Tú no me conoces y yo a ti tampoco. ¿Vale?'", detalla el Ministerio Fiscal.

El pasado mes de octubre la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona decidió procesar a Aguado al estimar indicios de un presunto delito de agresión sexual con penetración contra una trabajadora del club perico, unos hechos que se produjeron la madrugada del 23 al 24 de junio en una discoteca del paseo marítimo de Barcelona.

Según ese auto, la jueza se basa en la declaración de la supuesta víctima, quien mantuvo su versión ante la policía, el informe y la declaraciones de los testigos corroboraron los momentos anteriores y posteriores al acto de la penetración. Esos supuestos hechos se remontan al pasado 23 de junio de 2024, durante las celebraciones por el ascenso del Espanyol a primera división.

Aguado admitió las relaciones pero asegurando que fueron consentidas

El pasado mes de mayo de 2024 el propio Álvaro Aguado declaró ante la jueza y admitió que sí hubo relaciones pero que fueron consentidas. El futbolista admitió haber conocido a la denunciante en la fiesta en la discoteca ese mismo día y, según su versión, tuvo constancia de que la mujer lo había denunciado porque se lo comunicó el club, después de que las abogadas de la denunciante se lo hicieran saber a los responsables del Espanyol.

Durante el interrogatorio de la magistrada, Álvaro Aguado apuntó a que el Espanyol no adoptó ninguna medida contra él al tener constancia de la denuncia y que tampoco activó los mecanismos previstos en el protocolo del club perico para casos de acoso o violencia sexual.

La denunciante indicó en su denuncia que sufrió tocamientos durante la noche y detalló una agresión sexual con penetración perpetrada por Aguado en un baño de la citada discoteca. Las imágenes de las cámaras de dicha discoteca no están disponibles, al haber sido borradas al pasar el tiempo fijado de seguridad.