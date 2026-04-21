La secretaria de Ábalos dice que vio a Víctor de Aldama en dos reuniones con Javier Hidalgo

Jessica Rodríguez habría acompañado al exministro José Luis Ábalos en 13 de los 293 viajes oficiales realizados. Eso es lo que ha afirmado la secretaria de Ábalos en su declaración en el Tribunal Supremo por el 'caso Mascarillas'. Además, ha añadido que era Koldo García quien los pagaba con su tarjeta de crédito personal.

Esta trabajadora, que continúa como secretaria del actual ministro de Transportes, ha declarado como testigo en la séptima jornada del juicio. Contestando a preguntas de la acusación, la secretaria concretó que dentro de los viajes realizados por Jessica hubo destinos nacionales e internacionales, que ella pagaba a El Corte Inglés con la tarjeta de crédito que le daba Koldo García. Era la tarjeta personal del asesor, ha precisado, y "jamás" se pagaron con fondos públicos del Ministerio.

"Yo siempre veía al señor Aldama subir a nuestra planta e irse a ver al señor Koldo"

Reconoce la secretaria que vio en diferentes ocasiones a Víctor de Aldama en el Ministerio, adonde accedía "por el patio de altos cargos que utilizaba el ministro y subía por el ascensor" que él frecuentaba, si bien ha precisado que siempre que lo vio era porque se reunía con Koldo García. "Yo siempre veía al señor Aldama subir a nuestra planta e irse a ver al señor Koldo García".

Ha admitido que le vio también en tres reuniones, una con el gobernador de Oaxaca y dos con el exconsejero delegado de Globalia Javier Hidalgo, si bien nunca se le dijo "de manera oficial" que tuviese que convocarle. Retrocediendo a la época de la pandemia, reconoció que Koldo García le pidió cumplimentar varios salvoconductos o pases de movilidad a diferentes personas, si bien nunca comprobó si realmente llegaban a reunirse con el ministro, como reflejaba dichos pases.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se interesó por saber por qué atendía órdenes de Koldo García, siendo la secretaría de Ábalos, a lo que el testigo respondió que el asesor estaba "en el gabinete del ministro". La Fiscalía cree que Aldama, en febrero de 2021, "recurrió a Koldo García para conseguir que personas de su entorno de negocios, principalmente de nacionalidad venezolana, pudieran eludir" las restricciones de movilidad en pandemia y "entrar por vía aérea a España".

Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto

Por el banquillo del Tribunal Supremo también ha pasado este martes, Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto, que reconoció que en 2020 hubo una reunión con dos empresarios en la que se les transmitió que el Ministerio de Industria no era competente para tramitar la licencia de comercializadora para la empresa Villafuel.

Sobre los tres acusados, Díaz Bidart ha dicho haber saludado alguna vez al exministro de Transportes, conocer "en el plano profesional" a su exasesor Koldo García, y no tener relación ninguna con el reconocido comisionista Víctor de Aldama.

La secretaria de Víctor de Aldama

Tras él ha declarado la secretaria del reconocido comisionista, quien ha confirmado que Aldama llamaba a Ábalos "el jefe" y que realizó un trámite para el exministro relacionado con "un problema que tenía con un vecino" en su vivienda de Valencia. Ha relatado que vio a Koldo García y a su hermano varias veces en la oficina, pero nunca a Ábalos, y ha señalado que Aldama le decía que visitaba con frecuencia el Ministerio de Transportes. A petición de Aldama, hizo gestiones de intermediación para que se firmara la compraventa del chalé a nombre de la empresa Have Got Time, que administra la empresaria Leonor González Pano, pero en la que ella siempre ubicó a Claudio Rivas.