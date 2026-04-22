Isco: "Me dijeron que no sabían si iba a poder volver a jugar al fútbol"

Isco Alarcón volvió a pisar en terreno de juego anoche en Montilivi, en el triunfo del Betis (2-3) ante el Girona. El de Arroyo de la Miel regresaba cinco meses después de la grave lesión que sufrió en una acción fortuita con su compañero Amrabat el pasado 27 de noviembre. El destino quiso que talentoso futbolista verdiblanco reapareciera justo el día que cumplía 34 años.

"Es lo único que había pedido para mir 34 cumpleaños; una victoria aquí. Contento por la victoria y volver a jugar al fútbol después de tanto tiempo. Feliz por los tres puntos", explicaba Isco ante el micrófono de los medios del Real Betis.

"Hoy era vital después del palo que nos llevamos el jueves y ahora tenemos que mentalizarnos que quedan seis partidos y somos líderes en esa quinta plaza y tenemos que defenderla a muerte", añadía Isco.

El propio Isco detallaba sus sensaciones y reconocía que no sabía si iba a volver a jugar al fútbol tras aquella lesión que sufrió por la patada de Amrabat.

"Me ha costado un poco, la verdad, después de prácticamente un año en blanco. Llevo solo cuatro o cinco entrenamientos completos con el equipo. Ya el simple hecho de poder entrenar y de poder volver a jugar con el Betis para mí es un regalo, porque me dijeron que no sabían si iba a poder volver a jugar al fútbol después de la lesión que tuve. No me aseguran que las operaciones que hay para este tipo de lesión vayan a salir bien. A partir de ahora, cada entrenamiento y cada partido para mí es un regalo. Voy a intentar disfrutar al máximo y muy feliz por volver y celebrar mi cumple con los tres puntos y la victoria", indicaba el de Arroyo de la Miel.

"Contento de aportar mi granito de arena desde dentro del campo"

Isco celebrará la victoria del Betis y marcaba el objetivo de mantener la quinta plaza hasta el final de LaLiga.

"Contento de aportar mi granito de arena desde dentro del campo y a apretar en estos seis partidos que queda", afirmaba Isco.

Por último, Isco admitía el duro golpe sufrido ante el Braga y la eliminación de la Europa League.

"Veníamos de una dinámica muy mala que, hoy en día, no se puede tener si quieres aspirar a objetivos importantes. Es una pena porque al final perder forma parte del fútbol pero la manera en la que se escapó la clasificación (el pasado jueves ante el Braga en la Europa League) es algo que duele mucho y no podemos permitir jugando en nuestra casa. Muy dolido por la oportunidad perdida y por la esperanza que teníamos depositada en esa competición. Ahora que ya ha pasado, solo queda mirar adelante. Era muy importante ganar hoy, nos quedan seis finales y hay que apretar al máximo", reconocía Isco.

"Estamos muy dolidos por la oportunidad perdida porque teníamos muchas esperanzas en esa competición. Ahora que ya ha pasado toca mirar hacia adelante", concluía el jugador verdiblanco.