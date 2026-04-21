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Muere la exfutbolista Tamara Mendler a los 32 años y unos días después de dar a luz

Tragedia y consternación en el fútbol alemán con el fallecimiento de Tamara Mendler, exjugadora del Saarbrücken FC y pareja del también futbolista Markus Mendler, "tras una breve pero grave enfermedad".

La futbolista Tamara Mendler en una imagen de archivo

La futbolista Tamara Mendler en una imagen de archivofc-saarbruecken.de

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Luto y consternación en el fútbol alemán después de trascender la noticia de la muerte de Tamara Mendler, exjugadora del Saarbrücken FC y pareja del también futbolista Markus Mendler. Las primeras informaciones detallan que la futbolista de 32 años falleció "tras una breve pero grave enfermedad", justo unos días después de dar a luz.

"Es con gran consternación y profundo shock que nos hemos enterado de la muerte de la esposa de nuestro jugador Markus Mendler. Tamara Mendler nos dejó demasiado pronto tras una breve enfermedad grave el sábado por la noche", informa el FC Homburg, el actual club de Markus Mendler, pareja de Tamara Mendler.

"Hace solo unos días, le permitieron dar a luz a un hijo sano. Esto hace que esta gran pérdida sea aún más incomprensible y dolorosa, dejándonos a todos sin palabras. En estos tiempos oscuros y difíciles, nuestra más profunda empatía va para Markus, los dos niños y todos los familiares. Las palabras apenas pueden expresar lo que significa tal pérdida. Nuestros pensamientos están contigo, lloramos contigo y te deseamos mucha fuerza en estos momentos difíciles", añade el club alemán.

"Como asociación, nos mantenemos firmemente unidos en este momento: Markus puede estar seguro de nuestro apoyo incondicional. Estamos unidos detrás de él y apoyaremos a él y a su familia en todo lo posible. Pedimos que se respete la privacidad de Markus y su familia en estos momentos difíciles. ¡Descansa en paz!", detalla el FC Homburg.

El Saarbrücken FC, club en el que jugó Tamara Mendler, también ha emitido un comunicado lamentando la muerte de la futbolista de 32 años.

"Con profunda tristeza, el FC Saarbrücken se ha enterado de la muerte de Tamara Mendler. Tamara fue una parte importante de nuestro equipo femenino durante muchos años y ha dejado una huella duradera en el club con su personalidad. Dentro y fuera del campo, fue una compañera valiosa y un modelo a seguir", explica el Saarbrücken FC.

"En estas horas difíciles, nuestros pensamientos están especialmente con su marido Markus Mendler, que también estaba estrechamente vinculado a nuestro club como jugador, así como a sus hijos, todos familiares y amigos. En nombre de todo el club –la Junta Ejecutiva, la Junta de Supervisión, el Comité Ejecutivo y el Departamento de Mujeres– expresamos nuestras más profundas condolencias", asegura el club alemán.

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