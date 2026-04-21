Simone Biles, sobre su 'salto' a la fama tras los Juegos Olímpicos de Río: "Ahí cambió todo"

Simone Biles, la popular y exitosa gimnasta artística estadounidense, ha acudido este martes a una cita en el Hormiguero para hablar sobre su trayectoria y sus logros. "La mayor gimnasta de todos los tiempos", así la ha presentado Pablo Motos. Y nada más allá de la realidad: la atleta ha ganado 11 medallas olímpicas y 30 en campeonatos mundiales.

Su visita a España se debe a que ha sido embajadora de los premios Laureus. Ha entregado un premio a Nadia Comaneci, algo que Biles confiesa que ha sido todo un honor: "Ella fue un modelo para todas nosotras". Seguir sus pasos es a lo que aspira, y "esa dedicación" es el punto en común que tienen.

Alcanzó la fama mundial en los Juegos Olímpicos de Río de 2016, cuando solo tenía 19 años. Allí obtuvo cuatro medallas de oro y una de bronce; "Sabía lo que podían significar esas olimpiadas, aunque a lo mejor era un poco ingenua en ese aspecto, pero no, ahí cambió todo", asegura la gimnasta. Y así fue, pero en un escenario como son las olimpiadas, Biles recuerda su salto al estrellato "muy orgullosa".

"Necesitaba retirarme"

Cuatro años más tarde de aquel gran debut, en 2020, se celebraron los Juegos Olímpicos de Tokio. La atleta decidió priorizar su salud mental y retirarse de la final tras sufrir "twisties" (pérdida de orientación en el aire), poniendo sobre la mesa un gran debate donde se visibilizaba la importancia de tener la mente y el cuerpo en equilibrio: "Me alegro del debate porque así conseguí la ayuda que necesitaba. Cuando te rompes mentalmente, son muchas cosas las que tienes en la cabeza: tuve suerte de que tuve un equipo con el que pude hablar y por eso pude seguir adelante", relata la gimnasta estadounidense.

Y la estrella volvió a brillar. Estuvo en París en los Juegos Olímpicos de 2024, donde volvió a ser campeona olímpica en solitario. "No habría estado en París si no hubiera sido por mis terapeutas. Ha sido un trabajo duro porque quería volver a competir y lo conseguí. La terapia funciona", ha asegurado.

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