Arbeloa y los pitos a Vinícius: "No tengo la sensación de que sea algo generalizado ni que pase todos los días"

El Real Madrid venció al Alavés (2-1) en el Santiago Bernabéu, en una noche complicada con pitios por parte de la afición, para seguir en la pelea por LaLiga y soñar con una remontada que se antoja casi imposible. Los goles de Mbappé y Vinícius dejan a los blancos a seis puntos de un Barcelona que hoy recibe al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, dejó claro que "hay Liga" mientras "matemáticamente" tengan opciones y salió en defensa de Vinícius tras los pitos que recibió el brasileño anoche.

"Estoy seguro y espero y deseo que Vinícius Júnior quiera quedarse muchos años en el Real Madrid. Quiero que se quede Vinícius muchos años aquí. Es lo que me importa. Creo firmemente que Vinícius cuenta con el cariño de la afición madridista", indicó el entrenador salmantino.

"No podemos negarle la actitud de querer siempre más, de intentarlo, de no esconderse. Tiene un gran valentía. Es un gran madridista, siente mucho el escudo y me alegra mucho cuando al final el público le recompensa con aplausos. No tengo la sensación de que sea algo generalizado ni que pase todos los días ni que sea solo con Vinícius", añadió Arbeloa.

"A mí me silbaron como signo de exigencia sabiendo lo que puede dar uno. Lo que siempre me alegra es que cambie los primeros pitos por aplausos. Lo ha hecho muchas veces y para mí es lo importante", apuntó el entrenador blanco.

"¿Carvajal? Si me lo permitís, voy a pensar en lo que es lo mejor para mi equipo"

Respecto a los pocos minutos de los que goza Dani Carvajal, Arbeloa fue mucho más frío y que "voy a pensar en lo que es lo mejor para mi equipo".

"Yo tengo 20 o 23 jugadores. Cualquier jugador del Real Madrid tiene opciones de ir al Mundial. Si me lo permitís, voy a pensar en lo que es lo mejor para mi equipo", señaló Arbeloa.

El entrenador del Real Madrid defendió el cambio de Jude Bellingham, aclarando que el inglés "viene de donde viene. En Múnich fue el primer partido en el que jugó 90 minutos después de mucho tiempo de lesión".

"El viernes tenemos otro partido, y después de lo que ha pasado con Militao no quería correr ningún tipo de riesgo porque lo necesito al máximo para el viernes. Bellingham siempre tiene esa mentalidad, esa ambición, quiere seguir ayudando y sumando minutos en el campo. No hay que darle más importancia, lo vamos a ver el viernes otra vez en el campo", aseveró Arbeloa.

El entrenador salmantino defendió a Eduardo Camavinga, pitado también anoche después de su expulsión en el Allianz Arena ante el Bayern.

"Ha vuelto a estar en el campo, a jugar, a ayudar al equipo, que es lo que quiere. Es un jugador con mucha personalidad, a pesar de su juventud, tiene una gran experiencia. Siempre que lo necesite, como hoy, va a saltar al campo", zanjó Arbeloa.

"Estos meses ha sido un jugador importante, que ha sumado siempre minutos, ya sea de inicio, ya sea saliendo en la segunda parte. Igual que Vini, son chicos que llegaron muy jóvenes al Real Madrid, que han conseguido en pocos años muchas cosas, muchos títulos importantes. No solo tiene la confianza de su entrenador, creo que por parte de todo el club también, y estoy seguro que por parte de la afición", opinó el técnico blanco.

"El objetivo que nos hemos marcado es conseguir ganar estos siete partidos"

Por último, Arbeloa sostuvo que aún hay Liga y que pelearán hasta el final.

"Hasta que matemáticamente tengamos opciones, por supuesto que hay Liga. El día que no las tengamos y perdamos LaLiga y el Barça la gane, les daremos la enhorabuena. Hasta entonces seguiremos peleándola. Si llega ese día en que la perdamos, los partidos que nos queden los seguiremos luchando. Es lo que se nos exige. Pero hasta que no acabe y haya posibilidades, tenemos que seguir peleando", recordó Arbeloa.

"Tenemos una exigencia, una responsabilidad. Hay algo que tenemos que mejorar si queremos ser capaces de ganar LaLiga el año que viene, y es exigirnos a nosotros mismos. Tenemos que subir la autoexigencia. Independientemente de lo que haya en juego y del rival, tenemos que ser capaces de exigirnos mucho más, y para eso tenemos que empezar ya e ir a por los seis partidos que quedan", expuso el entrenador salmantino.

"El objetivo que nos hemos marcado es conseguir ganar estos siete partidos, pase lo que pase con LaLiga, saber que cada partido cuenta. Estamos pensando en muchas de las cosas que tenemos que mejorar como grupo. Tenemos que ser capaces de luchar cada partido sin importar el rival, sin importar lo que haya en juego en el campo. Esa es una de las cosas que tenemos que mejorar, y los seis partidos que nos quedan vamos a salir a ganarlos", avisó el entrenador del Real Madrid.

Por último, Arbeloa no quiso especular sobre su futuro en el conjunto blanco. "Como siempre os digo, me importa muy poco lo que me juegue yo, lo importante es lo que se juega en Real Madrid, y esos seis partidos saldremos a ganarlos", finalizó Arbeloa.