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Vinicius y Mbappé sostienen al Real Madrid en la pelea por La Liga ante el Alavés entre pitos en el Bernabéu (2-1)

El Madrid suma tres puntos clave, pero deja dudas ante un Alavés que rozó el empate tras insistir hasta el final.

Vinicius Jr celebrando un gol

Vinicius Jr celebrando un gol Europa Press

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El Real Madrid sigue en la lucha por La Liga tras ganar al Alavés por 2 goles a 1. El Bernabéu fue testigo de una noche en la que los blancos estaban obligados a sumar de tres si querían mantener vivas sus opciones de no terminar la temporada en blanco.

El partido empezó algo incómodo para el Madrid donde los vascos generaban el peligro por la banda de Carreras. A los pocos minutos llegaron los primeros pitos, tanto en acciones puntuales como hacia Vinicius y Mbappé. Sobre el minuto 9, el brasileño tuvo una ocasión, pero no llegó a finalizar porque el portero se le adelantó.

Pasaban los minutos y el Madrid no terminaba de arrancar. En los primeros 20 minutos no había logrado ni un solo tiro a puerta. Hubo también un susto con un choque de cabezas entre Huijsen y Toni Martínez que dejó a ambos tendidos sobre el terreno de juego.

Poco a poco llegaron los primeros acercamientos del equipo blanco y en el minuto 29 apareció Kilian Mbappé para marcar desde fuera del área, con un disparo que tocó en un defensor y cambió la trayectoria. A partir de ahí el Madrid empezó intentarlo más y antes del descanso, el partido se volvió loco. Primero, una gran conexión entre Vinicius y Mbappé que el francés no logró convertir.

Luego, Militao casi consigue marcar el segundo para los de Arbeloa, pero el balón se estrelló en el larguero. Una jugada en la que el brasileño tuvo molestias y acabó pidiendo el cambio.

El Alavés lo intentó

En la segunda mitad, Tchouameni avisó con un cabezazo que salvó el portero. Y en el minuto 49 llegó Vinicius con un gol desde fuera del área, que celebró pidiendo perdón al Bernabéu. Con el 2-0, el Madrid parecía tener el partido controlado, aunque el Alavés no dejó de intentarlo.

Los de Quique Sánchez mantuvieron las esperanzas hasta el final. Lunin tuvo que aparecer con una gran parada a Toni Martínez, y poco después Víctor rozó el gol con un remate que se estrelló en el palo. Y en el añadido encontraron el gol, aunque no hubo tiempo para más y el Madrid se llevó la victoria.

Finalmente, pese al triunfo, el partido terminó con pitos en el estadio pese al triunfo. Ahora el Real Madrid (73) sigue dependiendo de los resultados del FC Barcelona (79), que juega mañana contra el Celta, para aspirar por el título de Liga, mientras que el Alavés depende de sí mismo, si el Elche gana al Atlético de Madrid el miércoles.

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