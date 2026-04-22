Donald Trump lee un pasaje de la Biblia, en el que se llama al arrepentimiento nacional, tras sus ataques al Papa

Nunca en tiempos recientes un presidente republicano ha tenido una trayectoria personal tan alejada en principio de la doctrina religiosa y ninguno, sin embargo, le ha dado tanta atención pública y política a la religión -ni ha tenido tanto apoyo de la derecha religiosa.

En ese contexto se entiende mejor que Trump acabe de participar en una lectura maratoniana de la Biblia como parte de las conmemoraciones del 250° aniversario de la independencia del país.

El pasaje que Trump ha elegio llama al arrepentimiento nacional en el antiguo Israel, palabras que de manera reiterada han sido leídas numerosas veces -incluida en la última convención del Partido Republicano- por quienes promueven la idea de que Estados Unidos debería ser una nación cristiana.

Trump grabó el pasaje hace días pero ocurrió tanto la grabación como su emisión en medio de la polémica por representarse en redes sociales a modo de Jesucristo sanando a enfermos. Y, también, junto con la continua controversia por comentarios negativos hacia el papa León XIV.

De ese modo la lectura de la Biblia le permite a Trump resguardarse de la sorpresa que incluso en círculos cristianos ha levantando su actitud. Y, sobre todo, le permite mantener la cercanía con esa parte del pueblo y electorado americano que siempre le ha sido fiel. Esto es particularmente importante en una presidencia que en poco más de un año está pasando por momento importante de cuestionamiento por buena parte de la coalición social o electoral que le llevó de vuelta a la Casa Blanca.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.