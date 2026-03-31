Samu López no descarta el regreso de Juan Carlos Ferrero: "No es una cosa descabellada"

Samuel López ha tomado esta año las riendas del equipo de Carlos Alcaraz, tras la sorprendente salida de Juan Carlos Ferrero el pasado mes de diciembre. El técnico alicantino es el encargado de llevar al número 1 del mundo y, con los resultados en la mano, el primer trimestre del año ha sido muy exitoso, con los títulos en el Open de Australia y el ATP500 de Doha, llegando a las semifinales de Indian Wells y perdiendo en la tercera ronda del Miami Open frente a Korda. En una entrevista con Fernando Murciego en Eurosport, Samu López ha admitido que hubiera firmado esta primera parte de temporada, justo antes del comienzo de la gira de tierra batida.

"Hago un balance positivo y más con como se había empezado, con las nuevas situaciones para todo el mundo. Creo que Carlos está sacando, ha sacado un primer trimestre muy bueno en el que ha rendido todo lo que ha podido. La idea siempre es llegar lo mejor preparados y luego no siempre se puede estar al 100%. pero sí lo mejor preparado que puedas. Y luego ya depende muchas pequeñas cosas. Es un mundo de alto nivel muy competitivo donde cualquier cosita hace que cambien para bien o para mal las cosas", señala Samu López.

"Sí, lo hubiera firmado yo (los resultados) y muchos otros. Al final, la gente... Ayer fue a ver a mis padres y estaban preocupados... Pero vamos a ver, si en este deporte lo que más se hace es perder. Hay que normalizar el que se pueda perder. Y si has hecho todo lo posible y no ha podido ser, pues no ha podido ser. Ya está, tener la conciencia tranquila", explica el entrenador de Carlos Alcaraz en la conversación con Fernando Murciego.

Samu López también admitió que no le sorprendió la comentada secuencia de Carlos Alcaraz ante Jiri Lehecka en el Miami Open, aunque sí reconoce que no se debería normalizar y trabajan para que no se repita.

"No creo que haya que normalizarlo como dejarlo estar, pero tampoco lo veo nada sorprendente. No hay que normalizarlo porque tiene 22 años y hay que hacerle entender que este tipo de comentarios tienen mucha trascendencia, sobre todo fuera del equipo. Internamente sabíamos cómo llegábamos a Miami, la situación cómo estaba y tiene que tratar de controlar esos impulsos que él tiene, que siempre los ha tenido pero cada vez menos, tiene que controlarlo sobre todo para el contrario. No demostrar esas debilidades en algunos momentos. Pero más allá de eso, es una forma de expresarse y quitar las tensiones. Pero no hay que darle más importancia", apunta Samu López.

En otra parte de la entrevista en Eurosport, el entrenador del ganador siete grand slam habla sobre la salida de Juan Carlos Ferrero, dejando abierta la puerta a que Juanki pueda volver al equipo en un futuro.

"La relación es buena y no sé lo que podrá pasar en un futuro, pero no es una cosa descabellada ni mucho menos. Es una cosa que está ahí y que a lo mejor, dentro de un tiempo, por qué no. No es una cosa descabellada. Después de estar siete u ocho años con Carlos hay un cariño y una relación que siempre va a estar ahí. Podría ser el caso", afirma Samu López.

"Tener la obligación de ganar en cada torneo es imposible"

En otro orden de cosas, el entrenador alicantino se refiera a las palabras de Patrick Mouratoglou, quien llegó a asegurar que Alcaraz estaba comenzando a aburrirse de ganar.

"No sé porque dice ese comentario. Para nada Carlos se va a aburrir en ese aspecto. Al final, en cada torneo tener la obligación de ganar es imposible. Es una cosa de maduración y que tiene que ir entendiendo. Lo que pasa es que los números 1 no hay ninguno que cuando vaya perdiendo le guste. Y cada uno lo expresa de una forma", apunta Samu López.

El entrenador de 56 años, natural de Alicante, abordó el tema de la motivación de Carlos Alcaraz y señaló que mucha se centra en mejorar en su juego, admitiendo que es imposible llegar al 100% a todos los torneos del año.

"Llegar al 100% a todos los torneos es imposible. En el circuito profesional se juega prácticamente todas las semanas, no puede estar al 100%. Tienes que centrarte y mirar a dónde quieres llegar al 100%. Normalmente eso lo marcan los cuatro grandes y luego en cada gira de rápida o tierra te marcas uno o dos objetivos más en los que puedas llegar al 100%. ¿La motivación? La motivación son objetivos de mejora del jugador. Carlos se tiene que centrar cada día en ir mejorando todos los aspectos que tiene que mejorar, nos centramos mucho en su tenis, en lo que tiene qué hacer: controlar esos aspectos mentales, controlar su orden, controlar los porcentajes de saque. Todos los objetivos que te marcas en los entrenamientos luego tienes que trasladarlos a la competición. Esa es la forma de llegar motivado. Luego siempre está la motivación del resultado, de mejorar el resultado del año anterior. Lo que pasa es que hay veces que no se puede mejorar ese resultado... Sobre todo hay que estar en la pista haciendo lo que uno quiere hacer y jugando como uno quiere jugar. Muchas veces yo le recuerdo a Carlos: '¿Cómo quieres que a ti se te recuerde como jugador?'", explica Samu López en la entrevista con Fernando Murciego.

"Australia fue como una inyección más de confianza en él mismo"

El entrenador alicantino también habló sobre el hito que logró Carlos Alcaraz de conquistar el Open de Australia y completar el Career Grand Slam con tan solo 22 años.

"Lo vi como que había cumplido un objetivo que llevaba buscando en los últimos años, pero le vi con ganas de seguir y hacer algo más. Seguir marcando historia y marcando récords. Lo vi motivado, fue como una inyección más de confianza en él mismo. ¿Más contento que otras veces? A ver, al final el año pasado cuando gana Roland Garros de esa forma, es complicado... Un partido que lo tienes prácticamente perdido y pasar a la historia por cómo se remontó, pues quizás no son las mismas sensaciones. Australia, ya te digo, cuando ganas por primera vez un torneo siempre te da mucha ilusión y más siendo un grand slam y sin haber pasado de cuartos en los últimos años", apunta Samu López en la entrevista con Eurosport.

"Me sorprende que él esté con muy buena predisposición para seguir para delante. Te llega a sorprender de las ganas que tiene para seguir creciendo, él tiene esa mentalidad (la de ser el mejor de la historia). Siempre hay que buscar cosas y objetivos. A mí siempre me ha gustado marcar objetivos grandes, cuando el jugado ya ha conseguido cosas. No porque fantaseé sino porque creo que se puede conseguir", señala Samu López.

El entrenador de Carlos Alcaraz analizó también el trabajo que realizan a diario con el tenista de El Palmar para mejorar aspectos de su juego y poder trasladar esas mejoras a la pista.

"El tenis ha evolucionado mucho con el tema de los primeros tiros, tanto con el saque y la siguiente bola como el resto y la siguiente bola. Carlos es un jugador muy alegre en la pista, que le gusta ir mucho para delante, y lo trabajamos muchos. Trabajamos en incorporar golpes como el revés cortado... Siempre hay coas que mejorar. El saque lo ha mejorado pero hay que seguir, sobre todo a nivel de precisión y porcentajes. Y en el resto lo mismo", admite Samu López.

"Mi rol es de marcar un poco más las directrices, tener más control de todo el calendario, los tiempos de descanso y entrenamiento, de la parte física, de las posibles lesiones. Es un poco el director de orquesta. Yo antes estaba un poco de apoyo y ahora tengo al responsabilidad de llevarlo todo. Eso es lo que ha cambiado", añade el entrenador alicantino sobre su nuevo papel en el equipo tras la salida de Juan Carlos Ferrero.

"Carlos sabe qué cosas tienes que hacer y cuáles no"

Por último, el veterano entrenador explicó si hay alguien que realice el papel de poli malo para decirle a Alcaraz lo que no debe hacer o debe corregir.

"Sí, bueno. El poli malo también tiene que ser el entrenador y decir las cosas que piensas que no están bien hechas o que piensas que se deben mejorar. Al final, el jugador cuando ya tiene una cierta edad tienes que tratarlo como un adulto y gestionar las cosas con él. Pero no es el mismo tirón de orejas con 15 ó 16 años que ahora con 20 años. Le pegas el estirón de orejas y le dejas reflexionar. Si llega le momento de que algún día dando el tirón de orejas ya está en tu mano decir: no pasa nada, cada uno su camino y tan amigos. Esa es la diferencia principal", indica Samu López.

"Hoy por hoy (Carlos) es un jugador mucho más hecho y tiene una madurez que sabe qué cosas tienes que hacer y cuáles no. Pero bueno, siempre es bueno que te lo recuerden, cuando te dicen: '¡Oye, que llevas ya dos cervezas...!' Esto es un poco lo mismo, es bueno tener alguien a tu lado que te diga que esto no te sienta bien. Pero, de momento, va todo muy bien. Los resultados están yendo muy bien", concluye Samu López.