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Masters 1000 de Miami

¿Qué tiene que pasar para que Alcaraz pierda el número 1 en el Masters de Montecarlo?

La victoria de Sinner en Miami y el tempranero K.O de Carlitos abren la posibilidad al italiano de conquistar la cima del tenis en las próxima semana.

Alcaraz y Sinner en el Masters de Miami

Alcaraz y Sinner en el Masters de MiamiGTRES/Antena 3

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Alcaraz y Sinner pugnarán de nuevo por el número 1 del mundo en el Masters de Montecarlo, del 5 al 12 de abril, después de que el transalpino se llevara su tercer Masters 1.000 consecutivo (París Bercy, Indian Wells y Miami), segundo de la temporada. Sinner apunta ahora a la cima de la ATP en un año en el que solo ha perdido ante Novak Djokovic en las semifinales del Open de Australia, jugador que no estará en el Principado.

Ahora, por primera vez en semanas, Jannik tiene la oportunidad de afrontar un torneo con la posibilidad de recuperar el número 1 del mundo que perdió el 3 de noviembre de 2025.

¿Cómo va la lucha por el número 1 de la ATP?

Carlitos, por su parte, cayó en tercera ronda del Masters de Miami (su segundo partido), por lo que sumó 40 puntos (el año pasado perdió en segunda ante Goffin), mientras que Sinner no ha podido tener un torneo mejor: título y más 1.000 puntos a su casillero después de no participar en 2025 tras ser sancionado por dopaje.

El murciano tiene ahora 13.250 puntos, 1.190 más que Sinner (12.400).

¿Qué debe pasar en Montecarlo para que Alcaraz mantenga el 1?

El de El Palmar afrontará el primer Masters en tierra batida -tercero de la temporada- con 1.190 puntos de ventaja frente a Sinner y con el objetivo de intentar defender la corona que conquistó el año pasado en el Principado. Un torneo que, eso sí, supondrá una presión extra para Alcaraz, ya que como campeón actual tendrá que ganar el título o, al menos, que Sinner no lo haga para seguir en el número 1 de la ATP.

Todo lo que sea que Sinner levante el trofeo significará que el italiano se convertirá en el número 1 del mundo, incluso aunque el español llegue a la final. Cuando termine Montecarlo habrá una semana de descanso y después llegará el Mutua Madrid Open, torneo donde ambos tenistas solo pueden sumar al no haber disputado la edición de 2025.

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