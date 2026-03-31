Alcaraz entrena en Murcia con Landaluce ante la atenta mirada de Álvaro Morata

Carlos Alcaraz sigue afinando su preparación para la gira de tierra batida y este martes trasladó su entrenamiento al Real Murcia Club de Tenis 1919, donde trabajó junto a Martín Landaluce bajo la atenta mirada de un invitado especial: el futbolista Álvaro Morata.

El número 1 del mundo continúa su puesta a punto en casa antes de viajar este sábado a Montecarlo, donde defenderá el título logrado la pasada temporada en el primer Masters 1.000 sobre arcilla del año.

Tras ejercitarse el lunes en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, en El Palmar, Alcaraz repitió sesión con Landaluce, actual número 102 del ranking ATP, esta vez en la capital. Ambos comenzaron peloteando por separado junto a sus respectivos entrenadores, Samuel López y Esteban Carril, antes de compartir pista.

Atendió a los aficionados

La sesión se prolongó durante más de una hora en la pista central del club, ante cerca de 500 espectadores, entre ellos el futbolista Álvaro Morata, actualmente jugador del Como 1907 italiano.

Al finalizar el entrenamiento, el murciano dedicó más de diez minutos a atender a los aficionados presentes, firmando autógrafos y posando para fotos. Posteriormente, completó su jornada en el gimnasio mientras un nutrido grupo de seguidores aguardaba su salida para saludarle.

El número 1 en juego

Alcaraz afronta ahora el inicio de la temporada sobre tierra batida como líder del ranking ATP, aunque con la presión de un Jannik Sinner que llega lanzado tras conquistar Indian Wells y Miami. De hecho, el italiano podría arrebatarle el número 1 si logra el título en Montecarlo, donde el español parte como vigente campeón.

Actualmente, Alcaraz lidera la clasificación con 13.590 puntos pese a su eliminación en tercera ronda en Miami, torneo que acabó ganando Sinner tras imponerse en la final al checo Jiri Lehecka por un doble 6-4.

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