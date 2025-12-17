Carlos Alcaraz rompe con Juan Carlos Ferrero: "Es muy difícil para mí escribir esto..."

Juan Carlos Ferrero no seguirá entrenando a Carlos Alcaraz. El número 1 del mundo ha anunciado a través de una carta publicada en su cuenta de Instagram que su vinculación con el técnico alicantino, que se remontaba hasta 2018, ha llegado a su fin.

El de El Palmar cambia de técnico después de más de siete años y ahora será Samuel López, que ya trabajaba con el murciano y compartía labores técnicas con Ferrero, el que dirija desde ahora en solitario la carrera del tenista.

"Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble"

"Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador", ha anunciado el tenista.

Carlitos ha tenido palabras de cariño para 'Juanki', junto al que ha ganado 24 títulos: "Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo. Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar".

Ferrero: "Me hubiera gustado seguir"

Ferrero, por su parte, asegura que "hoy es un día difícil" en el que le cuesta "encontrar las palabras". "Hemos trabajado duro, crecido juntos y compartido momentos inolvidables. Quiero dar las gracias por el tiempo, la confianza, el aprendizaje, y sobre todo, por las personas que me han rodeado durante todo este viaje", dice el técnico.

Desea lo mejor a su pupilo en sus próximos retos: "Hoy se cierra una etapa muy importante en mi vida. La cierro con nostalgia, pero también con orgullo e ilusión por lo que pueda venir. Sé que todo lo vivido me ha preparado para ser mejor. Gracias Carlos por la confianza, el esfuerzo y por hacer que tu manera de competir me haga sentir tan especial. Te deseo todo lo mejor, tanto profesional como personalmente".

Al final de su misiva en redes, Ferrero reconoce que le hubiera gustado seguir, pero avisa: "Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de cruzarse de nuevo".

De Zverev a Carlitos Alcaraz

La vinculación entre Alcaraz y Ferrero empezó en 2018. La mediación de su representante, Albert Molina, provocó la unión cuando el murciano cuando aún estaba en edad cadete. El extenista de Villena había dirigido hasta entonces los destinos del alemán Alexander Zverev, con quien había cortado la relación para vincularse a un Alcaraz que por entonces era un joven con mucha proyección.

Desde entonces la evolución del tenista de El Palmar ha sido constante hasta alcanzar el número 1 del mundo y conquistar seis Gran Slams, el último de ellos el US Open del pasado mes de septiembre, un título que le volvió a catapultar de nuevo a la cima del ranking de la ATP.

La carta completa de Carlos Alcaraz

"Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador.

Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo.

Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar.

Son tantos los recuerdos que me vienen a la cabeza que quedarme solo con uno no sería justo. Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos.

Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando.

Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro.

Gracias por todo, Juanki!"

Mensaje completo de Juan Carlos Ferrero

"Hoy es un día difícil. Uno en el que cuesta encontrar las palabras. Despedirse nunca es fácil, y menos cuando hay tantas experiencias compartidas.

Hemos trabajado duro, crecido juntos y compartido momentos inolvidables. Quiero dar las gracias por el tiempo, la confianza, el aprendizaje, y sobre todo, por las personas que me han rodeado durante todo este viaje.

Me llevo risas, retos superados, conversaciones, apoyo en momentos difíciles y la satisfacción de haber sido parte de algo verdaderamente único.

Hoy se cierra una etapa muy importante en mi vida. La cierro con nostalgia, pero también con orgullo e ilusión por lo que pueda venir. Sé que todo lo vivido me ha preparado para ser mejor.

Gracias Carlos por la confianza, el esfuerzo y por hacer que tu manera de competir me haga sentir tan especial. Te deseo todo lo mejor, tanto profesional como personalmente.

Gracias también a todo el equipo por facilitarme el trabajo durante todos estos años. Con vosotros he aprendido que el trabajo no son solo tareas ni resultados, sino las personas que caminan a tu lado. Todos y cada uno de vosotros deja una huella en mí que nunca olvidaré.

Hemos sido un equipazo a pesar de las dificultades, y estoy seguro de que seguiréis cosechando éxitos.

Me hubiera gustado seguir. Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de cruzarse de nuevo.

Gracias desde el fondo de mi corazón".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.