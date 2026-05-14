El IPC baja al 3,2% en abril por la caída de la electricidad pese al encarecimiento de los carburantes

La inflación dio un pequeño respiro en abril. El IPC recortó dos décimas su tasa interanual durante el mes pasado, situándose en el 3,2% según los datos definitivos publicados este jueves por el INE. La bajada se debe, especialmente, por el descenso en el precio de la luz, aunque el encarecimiento de los carburantes volvió a presionar al alza como consecuencia de la guerra en Irán.

El dato coincide con el que adelantó el INE a finales del mes pasado, y confirma una moderación de los precios tras el fuerte repunte registrado en marzo. El INE señala que la caída del precio de la electricidad ha sido un factor clave para contener la inflación en abril, pero también ha influido que los paquetes turísticos subieron menos que hace un año.

En cambio, los combustibles y lubricantes para vehículos personales se encarecieron respecto al año pasado, impulsados por la tensión internacional y la subida del petróleo y del gas tras el conflicto en el Estrecho de Ormuz.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa saca pecho y atribuye parte de esta moderación al llamado "'escudo renovable' y el paquete de respuesta puesto en marcha por el Gobierno" para contener el impacto económico de la crisis energética. Según el departamento dirigido por el ministro Carlos Cuerpo, "el plan de respuesta está cumpliendo su objetivo principal: amortiguar el impacto de la guerra sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares. Así, la inflación de los carburantes sin las medidas hubiera sido del 28,9% en abril. Las medidas han conseguido moderar esta cifra en más de 16 puntos porcentuales".

Algunas ayudas seguirán y otras se irán retirando

El Gobierno mantendrá hasta el 30 de junio las medidas fiscales sobre los carburantes, ya que su subida anual supera el umbral del 15% fijado en el decreto anticrisis.

Sin embargo, el Ministerio de Economía ya ha anunciado que empezará a retirar algunas rebajas fiscales vinculadas a la electricidad y al gas a partir del 1 de junio, después de que ambos suministros registraran descensos del 4,3% y del 9,6%, respectivamente. Esto, según Economía, "confirma la capacidad del sistema energético español de absorber shocks externos" por su apuesta por las renovables, "escudo frente al impacto de la guerra"

Eso sí, seguirán vigentes otras ayudas, como los descuentos reforzados del bono social eléctrico o las medidas de apoyo a agricultores y transportistas.

Los huevos y la carne de ternera, disparados

En cuanto a los alimentos, los precios continúan dejando una lista de la compra desorbitada. Entre los productos más afectados, destacan los huevos, que se han encarecido un 14,7% en el último año, aunque con una subida moderada en abril.

También destacan las legumbres y hortalizas frescas, que han aumentado un 5% en un único mes. Por el contrario, las frutas han bajado un 2,5%. La carne de ternera sigue entre los alimentos con mayor subida interanual, con un incremento del 13,3%.

La inflación subyacente se modera

La inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y productos energéticos, bajó una décima en abril, situándose en el 2,8%. En términos mensuales, el IPC subió un 0,4%, encadenando ya tres meses consecutivos al alza, aunque con una subida mucho más moderada registrada en marzo (1,2%).

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA), que se utiliza para comparar la evolución de precios entre países europeos, se sitúa en el 3,5% interanual, con una variación mensual del 0,7%.

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