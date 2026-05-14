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Mueren cinco italianos en una excursión de buceo en las Maldivas

Tragedia en una inmersión a una cueva submarina a 50 metros de profundidad en el atolón de Vaavu.

Imagen de archivo de las Islas Maldivas

Imagen de archivo de las Islas MaldivasPixabay

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Cinco ciudadanos italianos han fallecido este jueves en un accidente de buceo en el atolón de Vaavu, en las Maldivas, mientras exploraban cuevas a unos 50 metros de profundidad, según confirmó el Ministerio de Exteriores de Italia.

Las autoridades locales han abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso, mientras que la Embajada de Italia en Colombo -con jurisdicción sobre las Maldivas- ha iniciado contactos con las familias de las víctimas para ofrecer asistencia consular.

Entre los fallecidos hay tres mujeres -una de ellas investigadora de la Universidad de Génova que se encontraba acompañada por su hija- y dos hombres, según informan medios italianos.

La desaparición del grupo fue denunciada a las 10:45 hora italiana (8:45 GMT), lo que activó de inmediato un operativo de búsqueda por parte de las autoridades maldivas.

Por el momento, se ha localizado el cuerpo sin vida de uno de los buceadores, cuya identidad aún no ha sido confirmada, según la televisión pública RAI.

Según una primera reconstrucción, los cinco desaparecieron durante una inmersión en aguas cercanas a la isla de Alimathà, un destino muy popular entre submarinistas de todo el mundo.

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