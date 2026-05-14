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Lucas Torreira es agredido a puñetazos por el acosador de su exnovia, Devrim Özkan

El ex del Atlético de Madrid ha sido agredido en Estambul por un hombre obsesionado con la famosa actriz y modelo.

El centrocampista uruguayo Lucas Torreira

El centrocampista uruguayo Lucas TorreiraEFE

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Lucas Torreira, futbolista del Galatasaray, fue agredido esta semana en Estambul por un hombre obsesionado con la exnovia del jugador, la actriz Devrim Özkan, según ha informado el diario turco Milliyet. El agresor, un hombre turco de 32 años, se abalanzó sobre Torreira en un centro comercial de Estambul y sin mediar palabra le propinó un puñetazo en la cara, tras lo cual intentó huir en un taxi antes de ser detenido.

"Me dio un puñetazo de repente. No tuve ningún contacto físico con esta persona; no sé por qué lo hizo, nunca lo había visto antes. Fui al hospital para que me revisaran. Tengo dolor de cabeza por el incidente. Voy a presentar una denuncia contra la persona que me causó la lesión", declaró después el centrocampista uruguayo a CNN Turk.

Decía tener "derecho a matar" a Torreira

Acusado de un delito de lesiones, el agresor ha pasado a prisión preventiva tras confesar que albergaba "odio" contra Torreira, quien actualmente sale con una joven que trabaja en el equipo de comunicación del Galatasaray. En su historial ya cuenta una orden de alejamiento de 45 días de esta joven, informa el digital turco GZT.

Según Milliyet, Yildirim también se había obsesionado con la anterior novia del futbolista, Devrim Özkan, y había difundido mensajes en los que fantaseaba con matar al jugador y todo su entorno.

En estos mensajes en redes sociales, aseguraba tener "derecho a matar" a Torreira y afirmaba que iba a ahorrar dinero para pagar a un sicario, además de proponerse "envenenar a los perros de Devrim Özkan".

Campeón de la Superliga turca

Torreira, de 30 años, jugó en el Atlético Madrid y en el Arsenal londinense y desde 2022 milita en el Galatasaray, el club más exitoso de Turquía, que el pasado sábado se declaró campeón de la Superliga turca.

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